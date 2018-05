Viri razkrivajo, kako je umrl Avicii

Čeprav uradno ni potrjeno, kako je pred 11 dnevi umrl komaj 28-letni didžej Avicii, čigar pravo ime je bilo Tim Bergling, so se oglasili anonimni viri, ki trdijo, da si je mladi zvezdnik sam vzel življenje. Razkrili so celo, kako naj bi si sodil.

Avicii, s pravim imenom Tim, se je pred dvema letoma upokojil zaradi zdravstvenih težav. Foto: Reuters

Slavni didžej, ki so ga 20. aprila našli mrtvega v Omanu, si je prerezal žile, so za portal TMZ razkrili anonimni viri. Če gre verjeti njihovim trditvam, je Avicii razbil steklenico, s katero si je nato zadal smrtonosne rane. Viri omenjenega portala pa si niso enotni, kje so nastale usodne poškodbe – medtem ko eni trdijo, da si jih je zadal na vratu, drugi govorijo o zapestju.

Da njegova smrt ni bila posledica kaznivega dejanja, je policija potrdila že dan po smrti. Takrat so pojasnili, da so pridobili vse informacije in da vedo, kaj se je zgodilo, a tega ne bodo razkrili medijem. Njegova družina je že namreč dala vedeti, da vzroka smrti ne bo delila z javnostjo.

Avicii je bil v zvezi s češko manekenko, s katero sta načrtovala družino. Foto: Instagram/Tereza Kačerová

Kmalu po njegovi smrti pa je družina pokojnega didžeja v sporočilu za javnost namignila na samomor.

"Naš ljubljeni Tim je bil iskalec, nežna umetniška duša, ki je iskala odgovore na vprašanja o obstoju. Bil je izjemno uspešen perfekcionist, ki je potoval in trdo delal s tempom, ki ga je pripeljal do ekstremnega stresa. Ko je končal turneje, je hotel najti ravnotežje, biti srečen in delati tisto, kar najraje počne - ustvarjati glasbo. Zelo se je boril z mislimi o bitu, življenju in sreči. Tako ni mogel več naprej. Hotel je najti mir," je Aviciijeva družina takrat sporočila vsem njegovim oboževalcem.

O tem, kako krasen človek je bil, pa se je na Instagramu razpisala tudi češka manekenka Tereza Kačerova, s katero je bil zvezdnik v skrivni zvezi. Med drugim je razkrila, da je bil Avicii ljubeč očim njenemu dveletnemu sinu in da sta načrtovala družino.