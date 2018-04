Dekle preminulega didžeja Aviciija: Želela sva si ustvariti družino

Foto: Instagram/Tereza Kačerová

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novica o smrti priljubljenega švedskega didžeja Aviciija je prejšnji petek, 20. aprila, udarila kot strela z jasnega, potem ko so ga istega popoldneva našli mrtvega v glavnem mestu Omana, Muscatu, kjer je počitnikoval s prijatelji.

Policija je takoj po njegovi smrti sporočila, da družina umrlega zvezdnika Tima Berlinga, ki je bil svetu bolj poznan kot Avicii, razloga za njegovo smrt ne želi razkriti javnosti. Pozneje pa so njegovi družinski člani v sporočilu za vse njegove oboževalce zapisali, da "je hotel samo najti mir" in da "tako ni mogel več naprej", s čimer so namignili na to, da si je glasbenik sam vzel življenje.

Avicii, Tereza in mali Lucas, ki ga je par ljubkovalno klical "Luka". Foto: Instagram/Tereza Kačerová

Imel ljubeč odnos s sinom svojega dekleta

Po sporočilu družine preminulega didžeja pa se je oglasilo tudi njegovo dekle, Tereza Kačerová, s katero sta bila dlje časa v resni zvezi, ki sta jo skrivala pred javnostjo. Tereza je na Instagramu objavila srce parajoče odprto pismo, v katerem je razkrila tako njuno zvezo kot to, da sta skupaj načrtovala družino.

Poleg pisma pa je objavila tudi video s fotografijami trenutkov, ki so jih preživeli skupaj. Z njih je še posebej razvidno, kako močna je bila vez med Aviciijem in njenim sinom Lucasom.

Foto: Instagram/Tereza Kačerová

''Dragi Tim," je Tereza zapisala v pismu za umrlega 28-letnika: Zadnje dni sem preživela v čakanju, da se zbudim, v čakanju, da mi bo nekdo povedal, da je to le bolna šala, neka grozljiva napaka. Mislim, da se zdaj končno začenjam zavedati, da te resnično ne bom videla nikoli več.

Foto: Instagram/Tereza Kačerová

V pismu se manekenka spominja trenutkov, ki sta jih preživela skupaj, in vsega, kar sta doživela. Govori o tem, kako jo boli, ker nekaterih stvari nikoli nista in ne bosta dokončala. Denimo, "maratona Harry Potter, tetovaže na rokavu z obrazom, ki bi spominjal na mojega", ki si jo je Avicii želel dodati k svojim preostalim tetovažam. Obžaluje tudi to, da ji ga nikoli ni uspelo prepričati, da bi se njuna bodoča hčerka imenovala Serafina.

❤️ Part 1/2 A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:35pm PDT

❤️ Part 2/2 A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:37pm PDT

"Vedno sem bila zelo odločna, da mora najino razmerje ostati zasebno, ker sem si želela, da bi bilo najino in samo najino, in nisem želela imeti vloge v tisti norišnici," je v pismu zapisala Tereza. "Ampak vedno sem si mislila, da če bom to kdaj delila s svetom, bo to takrat, ko bom noseča z najinim otrokom. Ohhh, kako se je ta plan izkrivil."

Na koncu pisma pa je napisala: "Zadnje besede, ki si mi jih kdajkoli rekel, so bile 'ljubim te'. No, jaz ljubim tebe. Tako zelo, kot imaš ti rad mehiško kokakolo ... in še bolj."

The brightest stars burn out the fastest. A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:31pm PDT

Preberite še: