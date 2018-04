Aviciijeva družina namignila na vzrok smrti legendarnega didžeja

Tim, svetu znan kot Avicii, je umrl 20. aprila. Foto: Getty Images

Kot kaže, je priljubljeni švedski didžej Avicii storil samomor. Tako vsaj namiguje sporočilo njegove družine, zapisala ga je za vse njegove oboževalce, v njem pa pravi, da "je hotel samo najti mir" in da "tako ni mogel več naprej".

Švedski didžej in producent Avicii, rojen kot Tim Bergling, je umrl v petek, 20. aprila, star komaj 28 let. Mrtvega so ga našli v Omanu, kjer je počitnikoval s prijatelji.

Policija je ugotovila vzrok Aviciijeve smrti

Policisti so že dan pozneje odkrili vzrok smrti, a ker se je sprva družina odločila, da tega noče deliti z javnostjo, je to do danes ostala skrivnost. Zdaj pa so v sporočilu za javnost in za vse njegove oboževalce zapisali:

"Naš ljubljeni Tim je bil iskalec, nežna umetniška duša, ki je iskala odgovore na vprašanja o obstoju. Bil je izjemno uspešen perfekcionist, ki je potoval in trdo delal s tempom, ki ga je pripeljal do ekstremnega stresa. Ko je končal turneje, je hotel najti ravnotežje, biti srečen in delati tisto, kar najraje počne - ustvarjati glasbo."

Zelo se je boril z mislimi o bitu, življenju in sreči. Tako ni mogel več naprej. Hotel je najti mir.

"Tim ni bil narejen za posel, v katerem se je znašel. Bil je občutljiv fant, ki je ljubil svoje oboževalce, a se ni dobro počutil v središču pozornosti."

"Tim, vedno te bomo ljubili in vedno te bomo pogrešali. Tvoja osebnost in tvoja glasba bosta ohranjali naš spomni nate živ."

Pismo je na svoji spletni strani objavila glasbena revija Rolling Stone.

Tim je rad ustvarjal glasbo, ni pa hotel biti del šovbiznisa. Foto: Getty Images

Umaknil se je zaradi težav z zdravjem

Avicii je pred dvema letoma zaradi zdravstvenih razlogov prenehal nastopati v živo, saj je zbolel za akutnim pankreatitisom oziroma vnetjem trebušne slinavke, ki je pogosto posledica čezmernega uživanja alkohola. Leta 2014 so mu zaradi tega odstranili žolčnik in slepič.

Septembra 2017 je v intervjuju za revijo Rolling Stone razkril, da se je upokojil tudi zato, ker ga delo ni več osrečevalo: "Moral sem ugotoviti smisel svojega življenja. Šlo je samo še za uspeh zaradi uspeha. Ni mi več prinašalo sreče." Pozneje se je vrnil v studio in lani izdal po sebi poimenovano novo ploščo. Ta si je le nekaj dni pred njegovo smrtjo prislužila Billboardovo nominacijo za najboljši album elektronske glasbe.

Po novici o njegovi smrti so se mu poklonili številni glasbeniki, v Stockholmu, njegovem rojstnem kraju, pa se mu je opolnoči več nočnih klubov poklonilo z minuto molka.