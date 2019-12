Neverjetna podobnost mame in sina: videti sta kot sestri #video

Med prazniki sta manekenka in igralka Elizabeth Hurley in njen 17-letni sin Damian na družbenih omrežjih objavila skupno fotografijo, s katero sta sledilcem zaželela vesel božič. A bolj kot nad prazničnim voščilom so se njuni oboževalci navduševali nad njuno neverjetno podobnostjo in lepoto.

"Srečen božič," je ob skupno fotografijo na svojem Instagramu zapisal 17-letni Damian Hurley, njegova slavna mama, 54-letna Elizabeth Hurley, pa je isto fotografijo objavila na Instagram Story. Par na fotografiji, ki je bila posneta zunaj, nosi plašča in črni kapi, Damian pa si je na glavo poveznil še obroč z jelenčki in bleščečimi resicami.

Neverjetna podobnost med mamo in njenim sinom je takoj v oči padla tudi Damianovim sledilcem, ki kar niso mogli prehvaliti njune lepote. "Prekrasen par!" se je glasil eden od komentarjev, drugi pa: "Te oči!"

So se pa našli tudi takšni, ki so se obregnili ob Damianov ženstveni videz in poudarili, da 17-letnik, čigar manekenska kariera je v vzponu, bolj spominja na dekle kot na fanta. "Malo strašljivo. To je njen sin," je zapisala ena od sledilk, drugi komentar pa se je glasil, da sta Elizabeth in Damian bolj kot mati in sin videti kot dve sestri.

Mladi Damian sicer že nekaj časa hodi po materinih stopinjah. Ne le, da se je že pred časom podal v manekenske vode, z manjšo vlogo se je pojavil tudi v priljubljeni seriji The Royals, kjer je eno od glavnih vlog igrala prav njegova mama. Mladenič, ki ga zastopa priznana londonska agencija TESS Management, pa je pred kratkim nastopil tudi v novem reklamnem posnetku kozmetične znamke Pat McGrath Labs, v katerem skupaj z nekaterimi drugimi mladimi modeli predstavlja novo linijo pudrov.