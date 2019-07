Bi ga prepoznali? To je sin slavne manekenke #video

17-letni Damian Hurley, sin svetovno znane manekenke in igralke Elizabeth Hurley, nastopa v novi reklami kozmetike Pat McGrath Labs. Z dolgimi lasmi, svetlo modrimi očmi in izrazitimi obraznimi potezami je neverjetno podoben svoji lepi mami.

Že nekaj časa mladi Damian Hurley hodi po materinih stopinjah. Ne le, da se je že pred časom podal v manekenske vode, z manjšo vlogo se je pojavil tudi v priljubljeni seriji The Royals, kjer je eno od glavnih vlog igrala Elizabeth Hurley.

Damian v reklami za ličila znamke Pat McGrath Labs. Foto: Zajem zaslona, YouTube

Mladenič, ki ga zastopa priznana londonska agencija TESS Management, je zdaj nastopil tudi v novem reklamnem posnetku kozmetične znamke Pat McGrath Labs, v katerem skupaj z nekaterimi drugimi mladimi modeli predstavlja novo linijo pudrov. Damian v njem nosi usnjeno jakno in belo majico, dolge lase ima razmršene, v obraz pa je na moč podoben svoji slavni mami.

Da je del reklamne kampanje ličil, je 17-letnik ponosno naznanil tudi z objavo na svojem profilu na Instagramu, kjer je med drugim zapisal: "Tako sem navdušen, da vam lahko pokažem, s čim sem se skrivaj ukvarjal." Hkrati je v objavi pohvalil legendarnega fotografa in režiserja Stevena Meisela, ki se je podpisal pod reklamo.

In čeprav se je Damian že zgodaj podal v manekenske in igralske vode, ga je mama Elizabeth Hurley ves čas spodbujala, da je redno obiskoval tudi šolo, saj si za sina želi, da kljub ambicijam, ki jih ima v manekenskih in igralskih vodah, dobi potrebno izobrazbo.

"Že od nekdaj pravim, da ne moreš biti tisti, ki ob večerji nima česa povedati. Moraš poznati geografijo, zgodovino, antično zgodovino. Vse to je zelo zanimivo," je pred časom za portal People povedala 54-letna lepotica in dodala: "In seveda, če se izkaže, da je dovolj talentiran, oziroma če bo imel dovolj sreče, da se uveljavi tudi kot igralec, bi bilo to zelo lepo. A to je zame le tista češnja na vrhu smetane, ki le še zaokroži bogato izoblikovano osebo."

Slavna manekenka in sin, ki stopa po njenih stopinjah, sta si še vedno zelo blizu. Foto: Getty Images