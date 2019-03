Seksi Elizabeth Hurley v novi različici "tiste obleke" #foto

Britanska igralka Elizabeth Hurley je slavno Versacejevo črno kreacijo, ki so jo na videz skupaj držale velike sponke, nosila leta 1994 na londonsko premiero filma Štiri poroke in pogreb, na katero je spremljala svojega takratnega spremljevalca Hugha Granta.

Elizabeth je z obleko tako presenetila, nekatere celo šokirala, da se je o njej govorilo še mesece in nato leta. In vse odtlej je Elizabethina Versacejeva obleka znana tudi kot "tista obleka".

Sledile so kopije in posnemanja obleke, nazadnje se ji je poklonila igralka Jennifer Lawrence, ki je lani na premiero filma Rdeči vrabec nosila zelo podobno, prav tako Versacejevo kreacijo.

Zdaj, ob 25. obletnici, pa jo je poustvarila še Elizabeth.

Za aprilsko izdajo revije Harper's Bazaar je pozirala v podobni obleki in se ob tem nostalgično spominjala, kako je bilo leta 1994, ko je prvič oblekla obleko s sponkami.

"Bila sem tako nepripravljena na vse, kar se je zgodilo tisto noč. Nujno sem potrebovala obleko za Hughovo premiero in takrat nisem imela pojma o modi. Spomnim se, da sem jo šla iskat, ko so jo ravno končali."

Doma sem se naličila sama, si uredila pričesko in se s Hughom borila za mesto pred ogledalom, ki sploh ni segalo do tal, v najinem majhnem enosobnem stanovanju. Bilo je zelo neglamurozno, glede na to, kako to počenejo danes.