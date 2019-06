Verjeli ali ne, to ni Beyonce #video

Posnetek, ki te dni kroži po Facebooku, je delilo nekaj več kot 84 tisoč ljudi in komentiralo skoraj 40 tisoč uporabnikov, ki kar niso mogli dojeti, da ne gledajo svetovno priljubljene pevke Beyonce. Njen posnemovalec, transvestit Miss Shalae, je namreč vizualno in gibalno tako zelo prepričljiv, da so mnogi šele po prebiranju komentarjev dojeli, da ne gre za pravo Beyonce.

Amazing Beyoncé Impersonator This Beyoncé impersonator is CRAZY. 😱👏 Had to double take! [cred: @miss_shalae via @MTheLeon] Objavil/a Capital XTRA dne Četrtek, 06. junij 2019



Z oblinami na pravih mestih in skorajda srhljivo podobnimi obraznimi potezami je namreč Miss Shalae res na las podobna Beyonce. Večina tistih, ki so se oglasili v komentarjih, je zapisala, da so morali posnetek pogledati znova in znova, da so na koncu nekako dojeli, da gledajo prekleto dobrega posnemovalca.



Tisti res goreči oboževalci slavne pevke, ki jim očitno ne uide nobena podrobnost, pa so vendarle takoj opazili nekaj malenkosti, po katerih je mogoče ločiti Miss Shalae od slavne glasbenice. Posnemovalec ima namreč precej bolj bujno zadnjo plat, kot jo ima Beyonce. V oči jim je padla tudi zelo seksi oprava – tako zelo razkrivajočega kostuma, ob katerem je mogoče videti skorajda vso zadnjo plat, menda prava Beyonce nikoli ne bi nosila, so zapisali.

Še ena stvar, ki je poznavalcem padla v oči in ki je razkrila, da gre za posnemovalca, pa so bili menda plesni gibi. Čeprav so bili glede na komentarje številnih uporabnikov Facebooka gibi res vrhunski in zelo dober približek originalu, Beyonce pleše drugače. Med drugim še za odtenek bolj energično, so zapisali njeni najzvestejši oboževalci.

A prav vsi so se strinjali, da je Miss Shalae upravičila zapis, s katerim se predstavlja na Instagramu, namreč da je med posnemovalci slavne pevke številka ena.

Nekaj objav z Instagrama Miss Shalae si lahko ogledate spodaj.

