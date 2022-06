Ne bo se vrnila v kultno grozljivko, ker ji ne plačajo dovolj

Igralka Neve Campbell ne bo nastopila v šestem delu franšize Krik (Scream).

"Sprejela sem zelo težko odločitev in me v naslednjem Kriku žal ne bo več," je igralka Neve Campbell, ki je v prvih petih filmih franšize Krik igrala eno od glavnih vlog, sporočila za Page Six.

"Kot ženska sem se morala v svoji karieri zelo truditi za to, da so prepoznali mojo vrednost, in to še posebej velja za Krik," je povedala in pojasnila, da po njenem mnenju ponudba, ki jo je dobila od producentov Krika, "ni bila enaka vrednosti, ki sem jo prinesla tej franšizi."

Neve Campbell s soigralko Courteney Cox, ki bo igrala tudi v šestem Kriku. Foto: Guliverimage/AP

Ob tem se je zahvalila vsem svojim oboževalcem, ki so jo podpirali vse od leta 1996, ko je v kinematografe prišla prva grozljivka Krik.

48-letnica je pred kratkim v intervjuju za Variety, da se je z nezadostnimi plačili soočala vso svojo kariero, izjavila: "Vedno obljubljajo kakšne odstotke od zaslužka filma, potem pa ti rečejo: 'V resnici nismo zaslužili toliko, kot trdimo v medijih, zato ti tega žal ne bomo plačali.'"