Naša vremenarka doživela šok: Doma naletela na golo čistilko #video

Sliši se kot zgodba iz filma, telenovele ali serije, ampak ni. Ajda Mlakar, napovedovalka vremena v oddaji Planet 18, je pred nekaj dnevi doma naletela na šokanten prizor, ki jo je pustil brez besed.

Ko se je z dela predčasno vrnila domov, je bila v njenem stanovanju še vedno čistilka, ki sta jo najela skupaj s partnerjem, a v zelo nepričakovanem in kočljivem položaju. Povsem gola.

Za Ajdo je bil naporen dan, zato je komaj čakala, da pride domov, se uleže in spočije. "Ta dan sem imela naročeno tudi čistilko, ki jo je popoldne sprejel moj partner, svoje delo pa naj bi končala ravno ob moji vrnitvi iz službe. Ko sem stala pred vrati, sem slišala, da gospa še sesa, zato sem vljudno večkrat potrkala, da bi naznanila svoj prihod domov, ampak očitno neuspešno. Ko sem odprla vrata, je gospa še vedno nemoteno pospravljala in ni slišala, da sem prišla domov."

Potem pa je sledil šok. Mislim, saj človek pričakuje marsikaj, ampak da bom v svoji dnevni sobi zagledala čistilko, kako naga, popolnoma brez vsega, sesa parket ... Prvi odziv je bil nemo buljenje, ker moji možgani preprosto niso mogli sprocesirati, kaj se dogaja.

Pravi, da se redko zgodi, da ostane brez besed. Gola čistilka je poskrbela za to. Foto: Planet TV

Ko jo je čistilka končno opazila, je brez sramu pripomnila, da ji je bilo pač zelo vroče, razlaga Ajda. "Očitno tako zelo, da ni mogla na sebi zadržati niti modrčka in spodnjic."

V zadregi in osupla je bila tako Ajda, saj gospa ni bila videti ne pretresena ne v šoku. Ajda je nato zapustila stanovanje in ji napisala SMS-sporočilo, naj ključe pusti v nabiralniku. "Gospe se očitno situacija res ni zdela prav nič sporna in nenavadna, ker mi je pustila še vizitko," je še v smehu razložila vremenarka in dodala, da bo to zgodba za vnuke.

"Poznate tisti občutek, ko niste čisto prepričani, ali je to, kar vidite, res ali samo plod vaše domišljije? Seveda sem bila šokirana, ampak ne v smislu, da bi me situacija užalila ali razbesnela, bolj sem bila presenečena in zaprepadena. Prvič v življenju sem ostala brez besed."

Zgodba se zdi neverjetna tudi njenemu partnerju in prijateljem, saj ji vsi, ki jim je povedala, kaj se je zgodilo, težko verjamejo. "Tega jim sploh ne zamerim, ker sem se tudi jaz tisti dan kar nekajkrat uščipnila in preverila, ali morda ne sanjam. Gospe čistilke nisem nikamor prijavila ali 'zatožila' njenemu delodajalcu. Če bo morda brala ta članek, pa si želim, da bi jo to spodbudilo k bolj dostojnemu opravljanju svojega dela."

Snemala filme za odrasle?

Ajda odgovora na to, zakaj je sesala povsem gola, ni dobila, je pa pomislila, da je morda pričakovala, da jo bo pri tem zalotil Ajdin partner.

"Ali pa je mogoče snemala filme za odrasle. To, da ji je bilo februarja zvečer v stanovanju, kjer vedno dela največ en radiator, tako zelo vroče, da se je morala sleči popolnoma do golega, preprosto ni zgodba, ki bi jo lahko 'kupila'."

Žgečkljivo razgaljeno čiščenje smo sicer lahko videli že pred leti v seriji Razočarane gospodinje, ko je Teri Hatcher v vlogi Susan Mayer tako skrbela za dodatni zaslužek:

Ajda ob tem pravi, da omenjene čistilke ne bo več naročila, pomoč čistilnega servisa pa si bo vsekakor še poiskala.

"Pri treh službah človek včasih potrebuje malo pomoči, tako da si jo bom zagotovo spet poiskala, niti ne želim posploševati, da ena slaba izkušnja pomeni, da imajo vse čistilke takšen način dela. S prejšnjimi sem bila več kot zadovoljna in smo celo v prijateljskem odnosu."