Tik po začetku snemanja plesnega šova Strictly Come Dancing se je priznana slovenska plesalka, ki je že več let del ekipe, okužila z novim koronavirusom.

Ravno so dobro začeli s snemanjem dolgo pričakovanega in izjemno gledanega šova na Otoku Strictly Come Dancing, ko so morali vse skupaj prekiniti zaradi okužbe v ekipi. Za to je kriva slovensko-ukrajinska plesalka Nadja Bičkova, ki je bila na novi koronavirus pozitivna v prvem tednu priprav, zato so morali številni iz ekipe v izolacijo za deset dni.

Pri BBC, ki predvaja šov, so zdaj zelo zaskrbljeni, predvsem ker so se morali številni iz ekipe pred začetkom snemanja nove sezone cepiti proti covid-19. Zdaj se bojijo, da bi se lahko snemanje zaradi okužb tudi v prihodnje dodatno zavleklo.

"To ni ravno sanjski začetek, in šefi pri BBC so že panični," poroča britanski časnik The Sun. "Izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi bili zaščiteni pred virusom in da bi bili vsi na varnem, vendar ne morejo nadzorovati vsega."

Nadja je del ekipe že štiri leta. Foto: Cover Images

V ekipi prisoten strah, da to ne bo prva okužba

Okužbo naj bi pri 31-letni Nadji odkrili na enem od prvih srečanj v studiu, ko zvezdniki, ki bodo del nove sezone, še niso začeli s snemanjem, a morajo vsi, ki so bili v stiku z njo, v izolacijo.

Zdaj se je med ekipo razširil strah, da bodo plesalci in zvezdniki še naprej pozitivni na novi koronavirus, pa so se treningi in priprave komaj začeli.

Nadja se je kot profesionalna plesalka šovu Strictly Come Dancing pridružila leta 2017.