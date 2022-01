Nadiya Bychkova kljub novi romanci še vedno nosi prstan bivšega

Slovenska plesalka Nadiya Bychkova, ki so jo paparaci ujeli s plesalcem Kaiem Widdringtonom, prosi svoje oboževalce, naj ne verjamejo vsega, kar pišejo in govorijo o njej.

32-letna plesalka Nadiya Bychkova, ki sodeluje v britanski različici šova Zvezde plešejo, spet polni britanske časopise. Potem ko so pisali, da naj bi bila v zvezi s plesalcem Kaiem Widdringtonom, s katerim sodeluje v britanskem šovu, zdaj pišejo, da spet nosi zaročni prstan nekdanjega zaročenca Matije Škarabota, s katerim ima petletno hčerko Milo.

Nadiya je postala vroč medijski plen, potem ko so se britanski mediji razpisali o tem, da se je njen lanski plesni partner v omenjenem plesnem šovu Dan Walker ob njej obnašal kot šolarček. Toda Nadiya vztraja, da ne "je moških" in da gre le za seksistična ugibanja o njenem zasebnem življenju. Za revijo Nova je povedala: "Ko sem prišla v novo okolje v Londonu, so me takoj označili za manekenko, ukrajinsko lepotico in zapeljivko. Nekaj ​​časa sem potrebovala, da sem spoznala, da sem tudi uspešna plesalka, mama in povsem normalna ženska."

Nadiya, ki je pri 14 letih odšla iz Ukrajine v Slovenijo, je nedvomno izjemno nadarjena plesalka, a pozornost medijev pritegne predvsem njeno življenje, ko ni na plesnem parketu. Še vedno vztraja, da sta s Kaiem "le dobra prijatelja". Viri blizu 33-letnega Matije, ki v Sloveniji skrbi za njuno hčerko Milo, pravijo, da ni obupal nad njuno spravo. K temu ga spodbuja tudi to, da Nadiya občasno še nosi njegov zaročni prstan.

Brez dvoma pa ima Nadiya v mislih pomembnejše stvari in ena od teh je njena hčerka Mila. Nadiya je trenutno na turneji po Veliki Britaniji z zasedbo šova, po koncu turneje, 13. februarja, pa jo čaka nekaj zelo posebnega – ponovno srečanje s hčerko.

V nedeljo je na Instagramu razkrila, da se ji bo petletnica zelo kmalu pridružila v Veliki Britaniji. "Komaj čakam, da se mi pridružiš v Veliki Britaniji, moja mala princesa," je zapisala ob njuni čudoviti skupni fotografiji za božič. "Hvaležna sem za FaceTime, da lahko med turnejo vsak dan govorim z Milo. To je vrhunec mojega dneva."

