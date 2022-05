Nadiya Bichkova potrdila, da je v novi zvezi

Sta ali nista? To se sprašuje vsak oboževalec angleškega plesnega šova Strictly Come Dancing vse od letošnjega januarja, ko so se prvič pojavile govorice, da se profesionalna plesalca Nadiya Bychkova in Kai Widdrington zbližujeta.

Nadiya se je pred kratkim ločila od svojega zaročenca, slovenskega nogometaša Matije Škarabota, s katerim ima petletno hči Milo. Ko sta se po božiču odpravila na turnejo Strictly Live, so se kmalu razširile govorice, da je Kai tolažil Nadiyo po njenem razhodu.

Zdelo se je, da so govorice potihnile, ko se je Nadiya februarja vrnila v Slovenijo, kjer naj bi ponovno obudila romanco z Matijo. Toda paparaci so Nadiyo in Kaia opazili, kako nakupujeta v ujemajočih se usnjenih jaknah, se z roko v roki sprehajata po letališču in se poljubljata na dobrodelnem plesu. A do zdaj sta oba odločno zavračala svojo romanco. Za The Daily Mail pa je 32-letna Nadiya, rojena v Ukrajini, razkrila, da je res v razmerju s 26-letnim Kaiem.

"Sestajava se že nekaj mesecev," je povedala. Žal trenutno nimata veliko časa, saj vadita za plesni šov. "Ampak vsak dan se bolje poznava. Prijazen je, sočuten in spravlja me v smeh. Z njim sem zelo sproščena." Plesalka je pohvalila svojega izbranca, da se z njim odlično ujame tudi na plesišču in da imata skupno lastnost: predanost plesu.

V intervjuju je tudi povedala, da s Kaiem čas preživljata tudi s slovenskim plesalcem Aljažem Škorjancem in njegovo ženo Janette Manrara. Nadiya in Aljaž sta prijatelja že iz mladosti. Tudi on je do marca sodeloval v britanskem plesnem šovu Stricly Come Dancing.

V svojem prvem intervjuju je povedala tudi, da se boji za prijatelje in družino, ki živijo v Donbasu v Ukrajini, ki je zdaj središče vojne, kjer okoli njihovih domov padajo bombe, spregovorila pa je tudi o svojem razhodu z Matijo. Ko se je leta 2017 pridružila šovu, so dolgotrajne odsotnosti od zaročenca, s katerim je živela v Sloveniji, terjale svoj davek. Povedala je, da sta se v začetku leta 2021 razšla. "Preveč časa sva bila ločena in tega si nihče od naju ni želel. Žal sva se razšla."

"Vedno pa naju bo povezovala Mila, ki jo imava rada bolj kot kogarkoli drugega, in potrudila se bova, da bo najsrečnejši otrok. Pomembno je, da imava z Matijo dobre odnose zaradi Mile. Imeti otroka presega vse drugo."

Mila živi z Nadiyo v Londonu, odkar se je tja preselila leta 2017. Mama in hči si stanovanje delita z Nadiyino mamo Lariso, ki skrbi za svojo edino vnukinjo, medtem ko Nadiya dela.

