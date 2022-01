Nadiyo Bychkovo ujeli z novim fantom

Potem ko so pred nekaj dnevi britanski tabloidi razkrili, da se je Nadiya Bychkova razšla z dolgoletnim partnerjem Matijo Škarabotom, s katerim imata petletno hčer Milo, so paparaci plesalko zdaj ujeli z domnevnim novim spremljevalcem.

Tabloid The Sun je objavil fotografije Bychkove v družbi britanskega plesalca Kaia Widdringtona, s katerim sta se skupaj prijavljala v hotel v Leedsu. 32-letna Bychkova in 26-letni Widdrington sicer oba sodelujeta v priljubljenem plesnem TV-šovu Strictly Come Dancing, ona že več sezon, on pa letos prvič.

Kai Widdrington z Maisie Smith, soplesalko v šovu Strictly Come Dancing Foto: Guliverimages/Zuma

The Sun poroča, da sta plesalca v zvezi že več mesecev, zapletla naj bi se po njenem razhodu s Škarabotom. "Med njima vlada neverjetna kemija," je za omenjeni tabloid povedal neimenovani vir, "odlično se razumeta od samega začetka."

