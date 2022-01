Redek prizor na modni brvi: sivi lasje in obline #video

Med modnimi revijami na tednu visoke mode v Parizu se je visoko na lestvici tistih, ki so najbolj izstopale, uvrstila predstavitev modne hiše Valentino.

Glavni Valentinov oblikovalec Pierpaolo Piccioli je svoje dizajne predstavil na modelih najrazličnejših starosti in postav ter tako pokazal, da vrhunski oblikovalec zna oziroma želi v svoje kreacije obleči vsakogar.

"Ravnal sem se po telesu. Modne hiše so vedno sledile ponavljajočemu se ritmu proporcev in zdelo se mi je, da je čas za spremembo," je Piccioli pojasnil odločitev, da njegovih kreacij ne bodo nosili le izjemno vitki modeli, kakršni predvsem na revijah visoke mode še vedno prevladujejo. "Ustvarjalnost je, tako kot življenje, mogoča le v okolju, v katerem ni vse enako," je dodal.

"Modernost nima zveze z oblikami, ampak s tem, da sprejmemo vse, kar lahko naše oči vidijo in naša srca občutijo," je sporočil, "to vidim, to čutim in temu hočem biti priča s svojim delom."

Oglejte si še: