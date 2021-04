Zaupna arbitraža med Kevinom Spaceyjem in njegovim nekdanjim delodajalcem razkriva nove skrb vzbujajoče obtožbe zoper prejemnika oskarja. Otipaval naj bi mladega asistenta iz produkcije serije Hiša iz kart in igralca, ki je želel priti na avdicijo. Spaceyjeve domnevne kršitve naj bi močno okrnile ugled serije. Več članov igralske zasedbe in ekipe serije Hiša iz kart je njegovo vedenje opisalo kot plenilsko.

Obtožbe se kar vrstijo

Te obtožbe so le ene izmed številnih, zaradi katerih je podjetje Media Rights Capital leta 2019 v tožbi od Spaceyja zahtevalo deset milijonov dolarjev odškodnine (slabih 8,3 milijona evrov), je razkril Hollywood Reporter. Podjetje Media Rights Capital je v izjavi leta 2017 priznalo kršitev, ki se je zgodila, in se opravičilo zanjo. "V prvem letu produkcije, leta 2012, je nekdo iz skupine vložil pritožbo zaradi posebne pripombe in geste Kevina Spaceyja." Družba je trdila, da je "nemudoma ukrepala" in da so bili "prepričani, da je bila težava rešena".

Igralec se je na obtožbe odzval z očitki, da mu podjetje Media Rights Capital dolguje denar, saj so mu nezakonito zadržali odškodnino, potem ko so se očitki, da je spolno napadal mladoletnike, leta 2017 prvič pojavili.

Pravni dokumenti vsebujejo očitke o bizarnem vedenju Spaceyja. Kot poroča The Hollywood Reporter, je igralec med zaslišanjem zaplesal ter zapel pesmi Oklahoma in Brigadoon.

Spacey se v zadnjem času redko pojavlja v javnosti, trenutno ga zaradi spolnega nadlegovanja tožijo v Londonu, New Yorku in Los Angelesu. Obtožbe na svoj račun je že večkrat zanikal, poroča Page Six.

