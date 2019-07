Na današnji dan pred enim letom je žalovala cela Hrvaška #video

Zadnji dnevi lanskega julija so bili na Hrvaškem polni žalosti, saj jih je zapustila ena njihovih največjih glasbenih legend, Oliver Dragojević. Za njim je žalovala vsa Dalmacija, Hrvaška in vsi, ki so oboževali njegovo glasbo.

Čeprav je pogreb na Oliverjevo željo potekal v družinskem krogu, je njegovo rodno Korčulo 1. avgusta obiskalo ogromno ljudi, ki so se še zadnjič poslovili od hrvaškega pevca. Zbrane na pogrebu je še posebej ganil Stjepan Hauser iz dua 2Cellos, ki je na violončelu zaigral Dragojevićevo uspešnico Galeb i ja. Ko so krsto pevca spustili v grob, so pogrebniki prižgali bakle, nato pa je na Velo Luko padla tišina.

Dalmacija je za Oliverjem žalovala ves teden. Foto: Reuters

Krsto na zadnjo pot proti Veli Luki pospremilo več sto čolnov

Prebivalci Hrvaške so se od glasbenika, ki je umrl zaradi težke bolezni pljuč, poslavljali več dni. Hrvaška vlada je njemu v čast 31. julij razglasila za nacionalni dan sočustvovanja, zastave na vseh državnih in javnih poslopjih pa so bile izobešene na pol droga.

Še posebej čustveno so legendarnega pevca k večnemu počitku pospremili v Splitu, kjer se je na dan pogreba na promenadi Riva zbralo več deset tisoč ljudi, ki so se od Dragojevića poslovili s prepevanjem njegovih največjih uspešnic. Ko so krsto pospremili do katamarana, so v mestu zadoneli cerkveni zvonovi, oglasile so se ladijske sirene, Splitčani pa so na čolnih in stavbah v središču mesta prižgali bakle in se tako poklonili velikemu someščanu, ki ga ne bodo nikoli pozabili.

Pokojnega glasbenika so s katamaranom odpeljali proti Veli Luki na Korčuli, kjer se je rodil in bil tudi pokopan. Na zadnjo pot ga je pospremilo več sto čolnov iz Splita, s Hvara in Visa.

Oliver Dragojević je umrl v 71. letu starosti, za seboj pa pustil ženo Vesno, sina Dina ter dvojčka Davorja in Damirja. Nastopal je v najbolj znanih koncertnih dvoranah po svetu, za svoje delo pa prejel številne glasbene nagrade.

Preberite tudi: