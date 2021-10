Mladega župana je zaradi afere s pevko zapustilo dekle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Draško Stanivuković, ki je bil lani izvoljen za župana Banjaluke in s 27 leti postal najmlajši župan tega drugega največjega mesta v Bosni in Hercegovini, te dni polni strani bosanskih in srbskih tabloidov.

Po poročanju portala Nova.rs naj bi se Stanivuković v začetku letošnjega leta, ko je bil v zvezi, zapletel s priljubljeno srbsko pevko Tanjo Savić.

Župan Banjaluke, katerega naj bi zaradi teh navedb zapustilo dekle Kristina, sicer nekdanja srbska Miss Universe, se glede očitkov še ni oglasil, njegova domnevna ljubimka pa je izjavila, da govoric ne namerava "ne komentirati ne zanikati".

Srbski mediji so medtem izbrskali in objavili tudi posnetke s koncerta Tanje Savić, na katerem je bil tudi Stanivuković. Pevka je župana povabila na oder, kjer sta skupaj zapela in se držala za roke, tabloid Blic pa medtem poroča, da naj bi ju v Banjaluki večkrat opazili tudi skupaj na večerji.

Preberite še: