Pevka in igralka, ki je znana po sinhronizaciji risank, Kataya, je na družbenih omrežjih razkrila, kako se je pred šestimi leti začela njena zveza s fantom Timom. "Naj vam povem smešno strašno zgodbo," je začela.

"Nekega dne sem sedela v centru, ko je prišla ena izmed mestnih ciganskih vračatic in me prijela za roko in rekla: 'davaj denar'." Kataya ji je ponudila kovance, a je gospa hotela papirnat denar. "Ji dam pet evrov in ona reče: 'prava ljubav ti sad dodje.' Ker sem jo mela poln k*, po domače povedano, sem vzela keš nazaj, pa sem rekla 'hvala lepa, mam rajši denar nazaj'."

Zgodba je nadaljevanje dobila teden kasneje, ko se je Kataya zabavala s prijateljico, s katero sta se pretvarjali, da sta sociologinji, ki delata raziskavo o tem, kaj si moški želijo od žensk. "Tako sva 'intervjuvali' fante in se usedli za vsako mizo, kjer so bili fantje." Nato sta prišli do mize, kjer je sedel njen zdajšnji fant s prijateljem. "Naročili sva si viljamovko in pozabili plačati. En mesec kasneje sem imela nastop v Celju, okoli dveh zjutraj slonim ob šanku in opazim, da me nek visok fant zelo, zelo grdo gleda, ponavadi ne grem do moških, ampak do njega sem šla in zabrusila, v čem je njegov problem, zakaj me tako gleda? In on meni: 'Nisi plačala viljamovke'."

Kataya, s pravim imenom Katja Ajster, je pri sinhronizaciji risank svoj glas posodila številnim junakinjam, ki jih obožujejo najmlajši. Med drugim se je prelevila že v Moano, Smrketo, čebelico Majo in Astrid iz risanke Kako izuriti svojega zmaja.