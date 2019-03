Mesto Chicago od TV-zvezdnika zahteva 130 tisoč dolarjev #video

Dramatična zgodba igralca Jussieja Smolletta se nadaljuje. Zdaj mesto Chicago od njega in njegove pravne ekipe zahteva plačilo 130 tisoč dolarjev stroškov, ki so nastali pri preiskavi o njegovem domnevnem napadu.

Čeprav so tožilci opustili vse obtožbe proti Jussieju Smollettu, ki so mu očitali, da naj bi zrežiral rasistični napad nase, je FBI odprl temeljitejšo preiskavo. Menijo, da je njegova zgodba preveč sumljiva, da bi jo lahko pometli pod preprogo.

Zvezdnika serije Imperij je ostro obsodil tudi predsednik Donald Trump, mesto Chicago pa je sporočilo, da mu morajo Jussie in njegovi pravni zastopniki povrniti stroške, ki so nastali ob preiskavi njegovega primera. Od 36-letnega igralca zahtevajo 130 tisoč ameriških dolarjev (približno 116 tisoč evrov).

Trump je tvitnil: "FBI in ministrstvo za pravosodje naj pregledata nezaslišan primer Jussieja Smolletta. To je sramota našega naroda."

FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

Povračilo stroškov zahtevajo tako župan kot policija

Chicaški župan Rahm Emanuel je novinarjem dejal, da bi moral Jussie plačati mestu, ker ne čuti "kančka obžalovanja ob tem, kar je storil", ter da gre za primer, kako so skušali prikriti zločin, ki ga je storil. Dodal je: "Ko bo pisal plačilni nalog, naj v komentar zapiše, da je odgovoren za prevaro."

Tako kot Emanuel je tudi chicaška policija prepričana, da Jussie ni nedolžen, je povedal nadzornik Eddie Johnson: "Če je hotel oprati svoje ime, je moral to storiti na sodišču, da so lahko vsi videli dokaze."

"Za vse morajo veljati enaka pravila"

Johnson in Emanuel nista besna samo zaradi hitrega in nejasnega razpleta sojenja Jussieju, temveč tudi zato, ker gre ponovno za primer, kako za nekoga z vplivom veljajo drugačna pravila kot za druge ljudi.

"Kje je odgovornost sistema? Ne moreš imeti - zaradi položaja ene osebe - eno vrsto pravil, za druge pa drugo vrsto pravil," je dejal jezen župan. "Naši policisti so se s tem primerom ukvarjali dan in noč, skušali so odkriti, kaj se je dogajalo, in zdaj je naš ugled očrnjen."

Ta primer jasno kaže na to, da bodo s teboj, če si na položaju ter če imaš vpliv in denar, s teboj ravnali drugače, kot če tega nimaš.

Kmalu po tem, ko sta ga konec januarja napadla dva moška, ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi opazkami, pretepla ter polila z belilom in mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje, so policisti začeli preiskovati 36-letnega zvezdnika. Osumljen je bil namreč, da je sam zrežiral napad, pri čemer je po besedah policije to storil zaradi nezadovoljstva s svojo plačo in želje po hitrem napredovanju svoje kariere. Pri tem naj bi mu pomagala dva brata, ki naj bi jima Jussie za lažni napad plačal štiri tisoč dolarjev.

Mnogi so prepričani, da si je Jussie kupil svobodo z vplivom. Foto: Getty Images

Sodnik zapečatil primer in izbrisal Jussiejevo kartoteko

Sodišče je ob opustitvi vseh obtožb proti Jussieju ponudilo zelo malo razlage, zakaj so se odločili popolnoma zapečatiti primer in celo izbrisati njegovo kriminalno kartoteko. A FBI bo začel svojo preiskavo, saj ne verjamejo v Jussiejevo nedolžnost.

Zveznemu preiskovalnemu uradu se Jussiejeva zgodba zdi preveč sumljiva, sploh zaradi razpleta na sodišču. Le dan po odstopu tožilstva od primera so zato sporočili, da bodo odprli novo, temeljitejšo preiskavo, kar pomeni, da mu lahko grozi pregon na zvezni ravni.

FBI je k preiskavi spodbudilo tudi to, da jo je Jussie "odnesel" zgolj s 16 urami družbenokoristnega dela, ki naj bi jih opravil v enem koncu tedna, in s plačilom deset tisoč dolarjev globe mestu Chicago. Tega sodišče ne bi smelo vzeti kot znak, da je nedolžen, temveč domnevati, da je šlo v prvotni preiskavi nekaj narobe, meni FBI.