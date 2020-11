Melania Trump z nasmehom pričakala prihod jelke v Belo hišo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melania Trump je kot ameriška prva dama še zadnjič pozdravila prihod božične jelke v Belo hišo. Z nasmehom na obrazu je pričakala 5,6 metra visoko jelko, ki so jo dober mesec pred božičem pripeljali s kočijo.

Tradicija, da ameriška prva dama pričaka prihod božičnega drevesca v Belo hišo, sega v leto 1966. Tega se je Slovenka Melania Trump držala tudi letos, še zadnjič, preden bosta z možem Donaldom januarja morala rezidenco prepustiti zakoncema Biden.

Melania bo jelko in Belo hišo okrasila v okviru še ene tradicije - vsako leto prvi dami pri tem pomagajo prostovoljci, ki pa jih bo letos zaradi ukrepov ob novem koronavirusu precej manj.

Melania je spoštovala tradicijo in tudi letos pričakala prihod kočije, ki je pripeljala jelko. Foto: Reuters

Božično drevesce je pričakala z nasmehom. Foto: Reuters

To bo za družino Trump zadnji božič v Beli hiši. Foto: Reuters

Zdaj Američani čakajo, da bo prva dama razkrila, kakšno okrasitev Bele hiše si je zamislila za letos. Foto: Reuters

50-letna prva dama je načrtovanje božičnega okraševanja vsako leto začela že julija, saj je temu posvetila veliko pozornosti.

Prva dva božiča v Beli hiši sicer nista bila najbolje sprejeta, saj je za okrasitev prvega, leta 2017, izbrala gola bela drevesa, ki so se mnogim zdela srhljiva, zato so temo poimenovali Strah!, naslednje leto pa se je odločila za krvavo rdeča drevesca, zaradi česar so tviteraši njen božič enačili z epsko grozljivko Izžarevanje.

Lani se je po mnenju mnogih odrezala precej bolje in tudi njeni največji nasprotniki niso imeli pripomb.

Zdaj vsi že nestrpno čakajo, da bo Melania razkrila, kako je še zadnjič v svojem slogu okrasila domovanje ameriških predsednikov.

