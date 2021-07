Meghan in Harry dobila nagrado, ker bosta imela samo dva otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska dobrodelna organizacija, ki spodbuja ljudi, naj imajo zaradi okolja in preprečevanja prenaseljenosti manj otrok, ju je pohvalila, ker bosta imela samo dva otroka.

Princ Harry je že pred dvema letoma, ko je za britanski Vogue opravil intervju s primatologinjo Jane Goodall, dejal, da bosta imela z ženo Meghan Markle največ dva otroka, saj nočeta dodatno obremeniti okolja. Goodallova ga je namreč opomnila, naj nikar nima preveč otrok.

"Mi smo edina vrsta na tem planetu, ki misli, da prostor, v katerem živimo, pripada samo njej," je takrat povedal Jane in dodal: "Koliko namigov nam bo še morala dati narava, preden bomo dojeli, kakšno škodo in uničenje povzročamo?"

Dve leti po rojstvu sina Archieja sta dobila hčerko Lilibet Diano - Lili. Foto: Cover Images

"Predstavljata vzor drugim družinam"

Dober mesec po rojstvu drugega otroka, hčerke Lilibet Diane - Lili, pa sta bila zakonca za to še nagrajena s posebno nagrado organizacije Population Matters (Populacija je pomembna, op. p.). "Z izbiro in javno izjavo, da nameravata svojo družino omejiti na dva otroka, pomagata zagotoviti boljšo prihodnost svojih otrok in predstavljata vzor drugim družinam," je sporočila organizacija.

Tudi pri Population Matters so se spomnili intervjuja z Jane Goodall, pri čemer se jih je dotaknila zlasti Harryjeva izjava, da bi "moral svet za seboj pustiti nekaj boljšega za naslednjo generacijo". Dodali so, da zato pozdravljajo njuno "razsvetljeno odločitev", s katero "dokazujeta, da je tudi majhna družina lahko srečna družina".

