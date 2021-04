Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Nemec, poslanec stranke SD in predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), je sledilce na družbenem omrežju Instagram razveselil z novico, da s partnerko pričakujeta otroka. Nemec je novico potrdil tudi za Siol.net.

Poslanec Matjaž Nemec iz vrst stranke SD je na svojem Instagramu obelodanil, da bo kmalu postal očka. Na fotografiji je ob dveh psičkih, ki pozirata na travniku, videti tudi par otroških sandalčkov. 40-letni Nemec sicer ni razkril otrokovega spola, se pa zato že nestrpno sprašuje, kdaj bo maj, ko se bosta z izbranko razveselila naraščaja.

Čestitke so v komentarjih kar deževale. Med drugim so mu čestitale tudi predsednica SD Tanja Fajon, nekdanja vodja državnega protokola Ksenija Benedetti in nekdanja misica Živa Vadnov.

Matjaž Nemec je sicer eden od štirih podpredsednikov stranke SD, je pa tudi predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Na zadnjih volitvah v Evropski parlament leta 2019 mu je malo zmanjakalo, da bi postal evropski poslanec.