Knovs ni sledil oceni opozicije o nekorektnem ravnanju Hojsa pri objavi poimenskega seznama policijskih plač

Kot je po seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) v izjavi za medije sporočil njen predsednik Matjaž Nemec (SD), bi za sprejem sklepa potrebovali najmanj pet glasov. Za sklep so glasovali štirje, proti ni bil nihče, poroča STA.

Nemec je spomnil, da je bila vsebina predlaganega sklepa enaka oceni Generalne policijske uprave. "Komisija kot političen organ, kjer prvič v zgodovini opozicija nima večine, ni izglasovala identičnega sklepa, kot ga je izdala sama Generalna policijska uprava. Jasno je, da politika ni sposobna presoje, ali gre za neprimerno ali primerno delovanje ministra," je dejal.

Odločalo bo tudi sodišče

Poslanci opozicije po njegovih besedah ocenjujejo, da so ravnanja Hojsa nedopustna in nekorektna. O tem, ali je deloval nezakonito, pa bo odločalo sodišče. V Policijskem sindikatu Slovenije so v četrtek namreč podali kazensko ovadbo zoper Hojsa zaradi objave osebnih podatkov in plač policistov, kar je po njihovem mnenju v nasprotju z zakonodajo. Sumijo ga kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov v povezavi z drugimi kaznivi dejanji na škodo policistov.

Po besedah Nemca so na današnji seji Knovsa sicer ugotovili, da so podatki o plačah v evidenci ministrstva in ne policije, kot je pojasnjeval Hojs. Minister je, kot je še dejal Nemec, zavajal, ko je dejal, da mora policija imena zaposlenih označiti kot tajne, na podlagi te oznake pa se lahko minister odloči, ali podatke objaviti ali pa ne. Kot so ugotovili na seji, zavarovanje podatkov namreč opredeljuje zakon o nalogah in pooblastilih policije, v katerem je opredeljeno, kaj je varovani podatek in kaj lahko povzroči škodo oz. ogrozi varnost dela policistov tudi, če ni označeno s stopnjo tajno. Tako so ocenili, da je minister neupravičeno objavil varovane podatke policije.

"Plače v javnem sektorju so javne"

Foto: STA V policiji trenutno poteka presoja škodljivih posledic objave podatkov, je še dejal Nemec. Hojs se pred objavo plač in osebnih podatkov zaposlenih z nikomer ni posvetoval o morebitnih posledicah tovrstne objave, poroča STA.

Članica Knovsa in poslanka SDS Anja Bah Žibert pa je po koncu seje na Twitterju zapisala, da sta današnja seja Knovsa, ki jo je sklical Nemec, in njegova izjava glede objave plač povsem nepotrebni. "Plače v javnem sektorju so javne. To velja tudi za policijo, razen za izjeme, kar pa je bilo upoštevano. Vsak državljan lahko pride do teh podatkov, če bi zanje zaprosil," je dodala.

Izpostavila je še, da se je Nemec v izjavi povsem izognil današnji prvi seji Knovsa, na kateri so obravnavali kršitve postopka o zaposlitvi uslužbenke, znanke nekdanjega premierja Marjana Šarca na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.