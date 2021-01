Vrtoglave plače: več kot sto policistov z višjo plačo od Pahorjeve

Na ministrstvu za notranje zadeve so ob začetku policijske stavke objavili seznam bruto plač 8.694 uslužbencev policije, MNZ in inšpektorata za notranje zadeve.

Na ministrstvu za notranje zadeve so ob začetku policijske stavke objavili seznam bruto plač 8.694 uslužbencev policije, MNZ in inšpektorata za notranje zadeve. Foto: STA

Včeraj objavljeni seznam najbolje plačanih uslužbencev policije, ministrstva za notranje zadeve in inšpektorata za notranje zadeve je pokazal, da je top deset najbolje plačanih policistov prejšnji mesec imelo precej višje plače kot deset najbolje plačanih poslancev. Za primerjavo, višjo bruto plačo od najbolje plačanega poslanca, predsednika državnega zbora iz vrst SMC Igorja Zorčiča, je imelo kar 81 policistov, od predsednika republike Boruta Pahorja sta imela višjo bruto plačo kar 102. Če na vrhu seznama najdemo vrtoglave zneske, pa je na dnu lestvice 152 policistov, ki so prejeli zgolj po 700 evrov neto plače. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je medtem sporočila, da zaradi objave seznama ne bo uvedla inšpekcijskega nadzora.

V skladu z napovedmi notranjega ministra Aleša Hojsa so na notranjem ministrstvu ob včerajšnjem začetku policijske stavke objavili podatke o bruto plačah javnih uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve za lanski december. Na MNZ so razkrili plače za 8.694 zaposlenih, razen za tiste, ki delo opravljajo prek javnih del, in tiste, ki so prejeli manjšo plačo od minimalne bruto plače, torej 940,58 evra bruto.

Poteza Hojsa, ki je policijsko stavko označil za neutemeljeno, je naletela na kritike, češ da želi disciplinirati stavkajoče policiste in da v posebno nevaren položaj postavlja pripadnike specialnih enot, vendar pa so plače javnih uslužbencev, glede na 38. člen zakona o sistemu plač v javnem sektorju, javne. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je tako že sporočila, da zaradi objave seznama plač ne bo sprožila inšpekcijskega postopka.

Top deset najbolje plačanih policistov

Seznam plač, ki so ga objavili na MNZ, kaže, da je med policisti najvišjo bruto plačo za lanski december dobil Igor Razpotnik z generalne policijske uprave (GPU), ki je zaslužil 9.589,75 evra bruto. Na drugem mestu je direktor ljubljanske policijske uprave Stanislav Vrečar (7.746,91 evra bruto), tretji je Aleš Markovič z GPU (7.643,24 evra bruto). Na četrtem mestu je Peter Sušnik z GPU (7.435,55 evra bruto), peti je Igor Podjed, prav tako z GPU (7.190,81 evra bruto).

Najbolje plačani uslužbenci MNZ, policije in inšpektorata za notranje zadeve. Foto: Gov.si

Na šestem mestu je direktor uprave uniformirane policije na GPU Danijel Lorbek (7.032,76 evra bruto), na sedmem mestu je Jure Olaj (6.952,02 evra bruto). Osmi je Boštjan Pungaršek z GPU (6.875,04 evra bruto), deveti je Janez Zupanič z GPU (6.833,96 evra bruto), deseti pa Ludvik Miklavžin, prav tako z GPU (6.820,44 evra bruto). Na MNZ so včeraj sicer opozorili, da so lahko v bruto plačo zajeti tudi poračuni plač za pretekle mesece in da javni uslužbenci v času epidemije prejmejo dodatke za rizične razmere, zato so njihove plače višje, kot bi bile v normalnih razmerah.

In kje so na omenjenem seznamu pristali predstavniki vodstva policije in MNZ? Notranji minister Aleš Hojs je za prejšnji mesec dobil 5.761,39 evra bruto plače, s čimer je na omenjenem seznamu najbolje plačanih uslužbencev pristal na 76. mestu. Dve mesti pred njim oziroma na 74. mestu je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič (5.767,11 evra bruto), medtem ko je šefica NPU Petra Grah Lazar na 93. mestu (5.584,67 evra bruto). Še nižje na seznamu sta namestnika generalnega direktorja policije Jože Senica (134. mesto; 5.375,36 evra bruto) in Tomaž Pečjak (153. mesto; 5.307,06 evra bruto).

Najbolje plačani v policiji z višjimi plačami od poslancev

Top deset najbolje plačanih policistov trenutno zasluži bistveno več kot top deset najbolje plačanih poslancev. Višjo bruto plačo od najbolje plačanega med poslanci, predsednika državnega zbora iz vrst SMC Igorja Zorčiča (5.705,69 evra bruto), je prejšnji mesec imelo 81 uslužbencev policije in MNZ. Na drugi strani je imel Zorčič prejšnji mesec višjo bruto plačo od predsednika države Boruta Pahorja (5.444,44 evra bruto). Ko gre za uslužbence policije in MNZ, sta kar 102 imela prejšnji mesec višjo bruto plačo od Pahorja.

Višjo bruto plačo od najbolje plačanega med poslanci, predsednika državnega zbora iz vrst SMC Igorja Zorčiča (5.705,69 evra bruto), je prejšnji mesec imelo 81 uslužbencev policije in MNZ. Foto: Ana Kovač

V državnem zboru je drugo najvišjo bruto plačo za Zorčičem za december dobil poslanec DeSUS Branko Simonovič (5.485,72 evra bruto). Tretji je poslanec SDS Jože Tanko (5.438,03 evra bruto) četrti poslanec DeSUS Franc Jurša (5.115,95 evra bruto), peti pa še en poslanec DeSUS Ivan Hršak (5.065,47 evra bruto). Od šestega do desetega mesta sledijo Samo Bevk (SD; 5.027,76 evra bruto), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS; 5.013,06 evra bruto), Jožef Horvat (NSi; 4.998,36 evra bruto), Robert Polnar (DeSUS; 4.968,97 evra bruto) in Vojko Starović (SAB; 4.968,96 evra bruto). Najnižjo bruto poslansko plačo za december je prejel poslanec SAB Franc Kramar (SAB; 3.151,24 evra bruto).

Predsednik republike Borut Pahor je za december dobil 5.444,44 evra bruto plače, nekdanji predsednik republike Milan Kučan pa je za prejšnji mesec dobil 1.701,78 evra bruto dodatka. Foto: STA

Ob tem velja opozoriti, da podatki o najbolje plačanih uslužbencih policije in MNZ za december 2019, ko v Sloveniji ni bilo epidemije, kažejo, da razlike z najboljšimi poslanskimi plačami niso bile tako drastične (glej spodnji seznam). Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri decembrski plači, za ministrstvo znaša 12,73 odstotka, za policijo 21,48 odstotka, za inšpektorat pa 11,33 odstotka, so včeraj sporočili z MNZ.

Najbolje plačani uslužbenci MNZ, policije in inšpektorata za notranje zadeve (december 2019):



1. Borut Jesenko (policija, Nacionalni forenzični laboratorij): 5.818,14 evra bruto

2. Dean Jurič (policija, PU Koper, Sektor kriminalistične policije): 5.728,63 evra bruto

3. Damjan Apollonio (policija, PU Koper, Sektor kriminalistične policije, Oddelek za organizirano kriminaliteto): 5.570,25 evra bruto

4. Tatjana Bobnar (policija): 5.521,72 evra bruto

5. višji kriminalistični inšpektor specialist (policija, Uprava kriminalistične policije, Sektor za posebne naloge, Oddelek za tajno delovanje): 5.412,63 evra bruto

6. višji kriminalist preiskovalec (policija, Uprava kriminalistične policije, Sektor za posebne naloge, Oddelek za tajno delovanje): 5.345,41 evra bruto

7. Albert Černigoj (policija, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto, Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje): 5.342,76 evra bruto

8. Tomaž Meze (policija, Uprava za letalske specialnosti, Letalska policijska enota, Oddelek pilotov): 5.322,38 evra bruto

9. Boštjan Poklukar (ministrstvo za notranje zadeve): 5.277,87 evra bruto

10. Tomaž Pečjak (policija): 5.246,81 evra bruto

Na vrhu vrtoglave vsote, nad dnu pa policisti na minimalcu

Medtem ko se bruto poslanske plače za lanski december gibljejo v razponu od 3.151 do 5.706 evrov bruto, ima seznam bruto plač, ki so ga objavili na MNZ, veliko večji razpon. Če je na vrhu uslužbenec GPU z 9.590 bruto plače, pa na dnu lestvice najdemo 152 policistov, ki so decembra lani za opravljeno delo prejeli minimalno bruto plačo 940,58 evra ali 700 evrov neto plače. Pri tem velja spomniti, da zaposlenih, ki so dobili manjšo plačo od bruto minimalne, sploh niso uvrstili na objavljeni seznam.

Na njem je sicer skupaj kar 298 zaposlenih, ki so prejšnji mesec prejeli manj kot tisoč evrov bruto plače. Od tisoč do dva tisoč evrov bruto plače je za lanski december prejelo 1.364 zaposlenih, od dva tisoč do tri tisoč evrov bruto plače za prejšnji mesec pa 2.472 zaposlenih na policiji, MNZ in inšpektoratu za notranje zadeve. Bruto plačo od tri do štiri tisoč evrov bruto je dobilo 3.283, od štiri do pet tisočakov bruto pa 1.024 zaposlenih. Več kot pet tisočakov bruto je zaslužilo 253 zaposlenih, od tega 45 več kot šest tisoč bruto.