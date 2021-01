Hojs: Stavka policistov neupravičena in neutemeljena

Notranji minister Aleš Hojs je ocenil, da je stavka policistov "neupravičena in neutemeljena". Dodal je, da se je "vlada do sedaj v celoti držala stavkovnega sporazuma". Ministrstvo se s sindikalno stranjo pogovarja, je povedal Hojs v izjavi pred DZ.

V Policijskem sindikatu Slovenije s stavko, ki so jo začeli danes ob 7. uri in bo trajala do preklica, zahtevajo odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače. Druga zahteva se nanaša na uredbo o napredovanju v plačne razrede javnih uslužbencev, ki ni usklajena s spremenjeno sistemsko zakonodajo, poroča STA.

Sindikat zahteva tudi sistemsko ureditev v področnem zakonu, ki bi omogočila sklenitev samostojne panožne pogodbe za policijske uslužbence. Zadnja zahteva pa se nanaša na vodenje socialnega dialoga, ki mora biti vzpostavljen tako, da ne bo več prihajalo do enostranskih posegov vlade v obstoječe pravice zaposlenih s spremembo zakonodaje ali podzakonskih aktov, je navedel predsednik sindikata Rok Cvetko.

Hojs: Sindikalisti s prejšnjo vlado "podpisali sporazum, ki je maček v žaklju

Foto: STA Hojs na zahteve odgovarja, da so sindikalisti s prejšnjo vlado "podpisali sporazum, ki je maček v žaklju". Navedel je, da je bila neodvisna analiza, o kateri so se dogovorili v stavkovnem sporazumu, opravljena. "Analiza je na žalost pokazala, da njihove zahteve niso upravičene in vlada ni imela druge izbire, kakor da to analizo, ki je bila neodvisna, potrdi," je povedal.

Minister pa se strinja z zahtevo, da se policiste izvzame iz enotnega plačnega sistema. Poudaril je, da je to predlagal tudi sam, ko je prevzel ministrstvo. Povedal je tudi, da bo vladi posredoval predlog glede napredovanj policistov. "To sem konec koncev jaz predlagal njim, da se ta napredovanja omogočijo. To pomeni, da se tisto ocenjevanje premakne, ne iz meseca novembra, ampak v spomladanske mesece, torej v mesec april," je dejal, poroča STA.

"Ko nekdo dvakrat, trikrat požre besedo, človek k takim pogajanjem pristopi previdneje"

Glede t. i. schengenskega dodatka je Hojs pojasnil, da se je projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij končal. Dodal je, da bo treba za izplačilo v proračunu predvidenih sredstev najti drugačen način, če se bodo o tem s sindikalno stranjo lahko dogovorili.

Foto: STA

Za nesprejemljivo pa je označil zahtevo, "da se noben zakonski predlog, ne bi smel vložiti v zakonodajno proceduro, brez tega, da bi sindikat soglašal s tem".

Povedal je, da se s sindikalnimi predstavniki pogajajo. "Je pa res, da ob tem, ko nekdo dvakrat ali pa trikrat požre svojo besedo, človek k takim pogajanjem pristopi previdneje," je dejal.

Višino plač bodo javno objavili

Na vprašanje, kako gleda na stavko v času epidemije covida-19, je minister odgovoril, da ima vsakdo pravico do stavke. Spomnil je, da je pravica do stavke v policiji v veliki meri zakonsko omejena.

"Seveda je logično, da si vsak želi višjo plačo. Tudi tukaj seveda policiste nekako razumem. Res pa je, to je treba jasno povedati, da plače v policiji niso tako nizke, kot se morda predstavlja," je povedal. Napovedal je, da bodo višino plač v policiji in na ministrstvu javno objavili, poroča STA.

Sicer je v izjavi zagotovil, da je policija pripravljena tudi na morebitne proteste. Po družabnih omrežjih je namreč zaokrožila napoved protestov za sredo. "Lahko zagotovim, da bo policija, tako kot je bila novembra, tudi v sredo oz. kadarkoli v polni pripravljenosti in bo v največji meri zavarovala premoženje ljudi ter njihovo varnost. Posebej pa tudi DZ," je dejal.

Ravnanje policije bo ob morebitnih protestih odvisno od same varnostne situacije na dan protesta. Dodal je, da bo pripravljenih dovolj policistov, po potrebi pa bodo uporabili tudi vodni top. "Ne vem, zakaj ga ne bi uporabili, če gre za tako nasilje, kot se je zgodilo novembra," je dodal.