V policijskih plačah lahko velik del predstavljajo variabilni dodatki

Po javni objavi bruto plač uslužbencev notranjega ministrstva in policije je iz policijskih vrst slišati, da njihove plače dejansko niso tako visoke, kot bi lahko sklepali iz objavljenih. In da podatki o neto plačah, brez vseh variabilih dodatkov, kažejo drugačno sliko.

Kot so v torek za STA pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, javno objavljeni podatki o plačah uslužbencev policije prikazujejo dejansko bruto plačo, ki vključuje osnovno plačo, izplačilo redne delovne uspešnosti ali zaradi povečanega obsega dela ter vse ostale dodatke. V zneskih pa ni povračila potnih stroškov, prehrane in stroškov službenih poti. Po njihovih navedbah je povprečni delež dodatka za rizične razmere decembra za notranje ministrstvo znašal 12,73, za policijo 21,48, za inšpektorat za notranje zadeve pa 11,33 odstotka.

Dodatki za izmensko delo, delo ponoči,...

Po podatkih, ki jih je pridobila STA, recimo pri višjem policistu I z 19 leti delovne dobe, uvrščenem v 32 plačni razred, v bruto plači v višini okoli 2850 evrov predstavljajo variabilni dodatki 1220 evrov. Njegova neto plača je bila tako nekaj manj kot 1760 evrov. Brez vseh variabilnih dodatkov za izmensko delo, delo ponoči, v nedeljo, na praznik ter za delo v epidemiji in iz projekta povečanega obsega dela, bi znašala 1093 evrov. Največji delež pri tem predstavlja dodatek, ki mu je pripadel za delo v epidemiji covida-19, in sicer nekaj čez 860 evrov bruto, piše STA.

Višji samostojni policijski inšpektor v 48 plačnem razredu in s 17 leti delovne dobe je na primer dobil 371 evrov bruto za variabilne dodatke, skupaj 3307 evrov bruto plače. Njegova neto plača je z vsemi dodatki znašala 2065 evrov, brez njih bi 1836 evrov. Bruto plača hišnika v 26 plačnem razredu s 30 leti delovne dobe pa bi brez variabilnih dodatkov znašala 1260 evrov (802 neto), z njimi 1846 evrov (1187 neto).

Predsednik vlade Janez Janša je sicer v torek na Twitterju napovedal, da bodo operativni del policije izvzeli iz enotnega plačnega sistema in pravičneje uredili razmerja. Problem plač v policiji namreč po njegovem mnenju ni njihova javnost ali nejavnost, ampak razmerje med različnimi skupinami zaposlenih v policiji.

Na njegovo napoved so se s tvitom že odzvali v Sindikatu policistov Slovenije in zapisali, da njegovo objavo razumejo kot zavezo in jo pozdravljajo. Omenjeni sindikat sicer ne sodeluje v stavki, ki so jo v ponedeljek začeli v Policijskem sindikatu Slovenije, še piše STA.