Konec septembra je legendarna pevka Mariah Carey izdala biografijo z naslovom The Meaning of Mariah Carey, v kateri opisuje svoje "vzpone in padce, zmage in travme, polomije in sanje", kot pravi sama.

V knjigi je spregovorila tudi o svojih romantičnih razmerjih, med njimi z glasbenim mogotcem Tommyjem Mottolo in voditeljem Nickom Cannonom, s katerim ima dva otroka.

Povsem pa je "pozabila" omeniti razmerje z avstralskim milijarderjem Jamesom Packerjem, ki si ga je javnost zapomnila predvsem po tem, da je Mariah zasnubil z deset milijonov dolarjev (približno 8,5 milijona evrov) vrednim zaročnim prstanom.

Njuna zveza je trajala slabo leto in se končala oktobra 2016, Packer pa je privolil v to, da 50-letna diva obdrži prstan. Kasneje ga je prodala.

Med razmerjem jo je zasnubil s 35-karatnim diamantnim prstanom, vrednim deset milijonov dolarjev. Foto: Getty Images

"Če bi bilo pomembno, bi bilo v knjigi"

Med promoviranjem knjige so jo v intervjuju za britanski The Guardian vprašali, zakaj Packerja ne omenja v knjigi, na kar je zvezdnica na kratko odgovorila: "Če bi šlo za pomembno razmerje, bi bilo v knjigi. Če ga ni, ni bilo."

V nadaljevanju je razkrila, da s Packerjem sploh nista bila intimna. "Nisva imela telesnega odnosa, če sem čisto iskrena," je dodala.

James je kasneje priznal, da z Mariah nista bila za skupaj. Foto: Getty Images

V nasprotju z Mariah pa je 53-letni Packer v svoji biografiji The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer izpred dveh let omenil svojo nekdanjo zaročenko.

Razkril je, da je v času njunega razmerja postal "toksičen", čeprav je bilo na začetku z njo zelo zabavno. Ko sta se razšla, pa je dejal, da je bilo njuno razmerje "napaka z obeh strani".

