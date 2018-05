Lepi Burak ni očaral pevke Kataye

Kataya, ki jo lahko ob Jasni Kuljaj in Oriani Girotto ob sobotah spremljate v komentatorski oddaji Zvezda magazin, je na svojem Facebookovem profilu napisala, da res ne razume evforije, ki spremlja lepega turškega igralca. "To je zame neke vrste patologija," je ostra pevka.

"Kaj je s tem Burekom? Folk nima lajfa. Srečno." Tako se je glasila pevkina zadnja objava na njenem Facebookovem profilu, pod katero se je vnela razprava med njenimi sledilci. Mnogi so se strinjali z njo, češ da ljudje pretiravajo z navdušenjem nad zvezdniki. Spet drugi so ji navrgli, da ima vsak svoje veselje in da naj vsak počne, kar hoče.

"To je zame svojevrstna patologija. Enako patološko se mi zdi stati v vrsti za nov model telefona, ki je prišel na trg. Ali za karkoli drugega. Razumem, da ljudje radi gledajo nadaljevanke in filme, ker se ob tem sprostimo. Tudi jaz rada pogledam kakšno nanizanko ali si ogledam kakšen film, ampak res pa ne razumem, da stojiš ure in ure v vrsti in zapravljaš svoj čas samo za to, da od blizu vidiš nekega zvezdnika," brez dlake na jeziku pove Kataya.

Priljubljeni turški igralec Burak Özçivit, ki je sinoči na povabilo nakupovalnih središč pripotoval v Slovenijo, bo danes v Celju odprl serijo druženj s slovenskimi oboževalci. Kaj se dogaja v celjskem nakupovalnem središču, preverite TUKAJ.

Kataya je znana po tem, da brez dlake na jeziku pove, kaj misli. Četudi s tem naleti na nestrinjanje in ogorčenje okolice. Foto: Mediaspeed

Sama nima nobenega zvezdniškega idola, glasbenega ali filmskega, za katerim bi norela in bila pripravljena ure in ure čakati, da ga vidi ali sliši v živo. "Pevka, ki jo zaradi sposobnosti petja cenim, je Beyonce. Enkrat samkrat sem plačala 100 evrov, da sem si jo ogledala v živo. Pa ne bom tega naredila nikoli več. Se tam prerivati v gneči, med evforičnimi oboževalci, je nekaj, česar ne želim več ponoviti. Raje si ogledam njen koncert doma, z kozarčkom vinčka v roki," pove. In dodaja, da doma pred televizijo zagotovo vidiš in slišiš več kot med gručo prerivajočih se, kričečih ljudi.

Lepi Burak ni očaral Kataye. Foto: Instagram/burakozcivit

Tako tudi od svojih oboževalcev ne pričakuje, da bi se za njen nastop ure in ure drenjali in čakali nanjo. Pravi, da ima drugačno publiko, bolj umirjeno. Takšno, ki pride na koncert uživat in se zabavat zaradi dobrega vzdušja in glasbe, ne zaradi tega, da bi njo gledali v živo, ker bi bili obsedeni z njo.

Da je brez dlake na jeziku, Kataya vedno znova dokazuje tudi v komentatorski oddaji Zvezda magazin, ki jo lahko ob sobotah po pevskem šovu Nova zvezda Slovenije spremljate na Planet TV.



