V živo iz Celja: oboževalci Buraka Özçivita pod glavnim odrom že dve uri pred sprejemom #foto

Priljubljeni turški igralec Burak Özçivit, ki je sinoči na povabilo nakupovalnih središč pripotoval v Slovenijo, bo danes v Celju odprl serijo druženj s slovenskimi oboževalci. Ti so ga do zdaj lahko spoznavali zgolj na daljavo, ob ogledu serij Sulejman veličastni in Moja boš, danes in jutri ga bodo, če bodo imeli srečo in bodo dovolj vztrajni, lahko srečali tudi v živo.