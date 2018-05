Kataya razkriva: Videli me boste v povsem drugi luči

Bo Kataya globok dekolte zamenjala za do vratu zapeto karirasto srajčko in kavbojski klobuk? Foto: Instagram

"Najprej moram priznati, da sem vse vajeti prepustila Urbanu, ki me je res zelo zelo pozitivno presenetil. Poskrbel je namreč za vse – tako za prevod skladbe v slovenščino kot tudi za organizacijo snemanja videospota," mladega pevca pohvali Kataya.

Spot se bo snemal na Goriškem, med tamkajšnjimi vinogradi, v njem pa se bo naša estradnica pokazala drugačna, kot smo je vajeni. "Videli me boste v povsem drugi luči. Ker je to bolj country skladba, bo seveda tudi moja oprava temu primerna," je povedala in razkrila tudi, za katero skladbo sploh gre: "Zapela bova zelo lepo romantično skladbo Meant to Be v izvedbi ameriške pevke Bebe Rexha in ameriškega country dua Florida Georgia Line. Kako bo komad zvenel v slovenščini, pa boste izvedeli kmalu!"

V spodnjem videu lahko preverite, kako je skladba slišati v originalni izvedbi:

Poleg tega, da bo zapela v duetu z nadarjenim mladim pevcem, ki jo je navdušil z unikatno basovsko barvo glasu, se snemanja spota veseli tudi iz drugega razloga. "Urban je res pravi kavalir, ker je poskrbel tudi za to, da ne bom lačna in žejna. Pripravil nam bo slasten narezek in nam postregel tudi z njihovim domačim vinom. Sem namreč velika ljubiteljica vina in z veseljem poskusim kakšno novo sorto. Tako da snemanje spota in druženje z Urbanom in ekipo res že komaj čakam!" dodaja Kataya.

Urban je nase opozoril v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije, ki ga lahko na Planet TV spremljate ob sobotah ob 21.15, takoj za tem pa sledi še komentatorska oddaja zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Oriano Girotto in Katayo, ki brez dlake na jeziku obdelujejo tako nastopajoče kot tudi člane žirije.



Nova dela tako šova Nova zvezda Slovenije kot oddaje Zvezda magazin si oglejte že to soboto ob 21.15 na Planet TV!

In da si malce osvežite spomin ... Spodaj si lahko ogledate posnetek Urbanovega nastopa na velikem odru šova Nova zvezda Slovenije, s katerim se mu je uspelo uvrstiti v četrtfinale.