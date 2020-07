Lepi afni sledi že vsak 20. Slovenec #video

Biti uspešen vplivnež, ki lahko živi od vloganja in "instagramiranja", v Sloveniji ni prav lahka naloga, a Lepi afni (s pravim imenom Lea Filipovič) je že pred časom uspelo prav to.

Že v intervjuju izpred dveh let nam je zaupala, da je vloganje njen glavni vir prihodka, a da je to služba 24/7, zato se ji vprašanje "a kar živiš od tega" včasih zdi malce butasto.

"Da, seveda, saj ves čas delam, tudi med dopustom. Tudi na dopustu ves čas iščem trenutke, ki jih lahko delim s sledilci. Skratka, to je en celosten 'šiht', od jutra do večera, od ponedeljka do nedelje ... Ampak zraven uživam! In privoščim vsem, da bi uživali pri delu, ki ga opravljajo, prav tako pa ob vsem tem privoščim tudi dober zaslužek," je povedala avgusta 2018.

"Ej, Slovenci, 100.000-krat hvala"

Takrat je imela na Instagramu 48 tisoč sledilcev, danes ima že več kot 101 tisoč sledilcev, kar je pred kratkim proslavila v svojem, afnastem slogu: zakrinkala se je v blondinko z drugačnim modnim slogom in odšla v središče Ljubljane ter mimoidoče spraševala, kdo je Lepa afna in kakšno je mnenje Slovencev o njej.

"Glede na to, da mi sledi že vsak 20. Slovenec, sem se za eno popoldne spremenila v bjondo Klavdijo in šla na ljubljanske ulice povprašat Slovence o Lepi afni," je zapisala pod zadnjo objavo na Instagramu. Video si oglejte zgoraj.

Nekateri mimoidoči so jo prepoznali, nekateri ne, a Lea je bila zadovoljna z njihovimi odzivi in odgovori, saj je ugotovila, da je Slovencem všeč. "Epilog: sem lepa in afnasta, delam dobro, ljudem všečno vsebino, imam najmanj dva nova sledilca in po novem ego do Škofje Loke. No, pa komplimentov sem dobila trikrat več kot ponavadi in resno razmišljam, da bi šla na blond!? Ej, Slovenci, 100.000-krat hvala."

Pred blondinko Klavdijo pa se je sto tisoč sledilcem zahvalila še na en šaljiv način:

