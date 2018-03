Lepa Ana rodila dečka, Schweini privolil v srbsko ime

It’s very very good to be back home in Chicago❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/tigKYjCvme

Po poročanju Kurirja je nekdanja srbska teniška zvezdnica in zmagovalka Odprtega teniškega prvenstva Francije leta 2008 Ana Ivanović v eni od klinik v Chicagu po naravni poti rodila dečka.

Porod v ZDA ni nenavaden, saj Ivanovićeva zaradi športne kariere svojega moža, nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, večino časa preživi čez lužo.

Par, ki novice o rojstvu še ni uradno potrdil, se je po informacijah Kurirja odločil, da bo dal prvorojencu srbsko ime. Bastian in Ana naj bi več dni razpravljala, kako bosta poimenovana dečka, potem pa naj bi nogometaš odločitev o imenu prepustil ženi.

Po poročanju Blica pri poimenovanju prvorojenca trenutno najbolje kaže imenoma Marko in Stefan.

The best feeling in the world being next to you ❤️ Happy Valentine's Day my love @BSchweinsteiger pic.twitter.com/HgwXEmcbsR