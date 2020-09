Legendarni pevec na trgatvi v Halozah, Schumacher pa v Brdih #foto

Že v začetku septembra, ob samem začetku trgatve, se je v Goriških brdih mudil nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher. Ta se je že pred časom navdušil nad Brdi in tamkajšnjimi vini - tako zelo, da mu v Kleti Brda pridelujejo lastno linijo vin, ki jih prodaja v svoji restavraciji v Nemčiji.

Foto: Marko Delbello Ocepek/Klet Brda

Schumacher se v Brda redno vrača, letos je že drugič zavihal rokave in pomagal pri trgatvi, so povedali v Kleti Brda. "Videti in doživeti je hotel celoten proces pridelave vina, ki ga polnimo zanj," so pojasnili. In kakšna se je Schumacherju zdela trgatev? Menda precej naporna.

"Kje sem bil, s kom sem pil"

Te dni pa je grozdje v Sloveniji trgal še en zvezdnik, čeprav drugega kova kot slavni dirkač. To je bil Željko Bebek, prvi pevec legendarne skupine Bijelo dugme, ki je bil z ženo na trgatvi v Halozah, natančneje v Hrastovcu pri Zavrču.

Bebek se je glede na fotografije, ki jih je objavil na Instagramu, preizkusil v vseh delih, ki jih obsega trgatev, med drugim si je oprtal tudi puto, ob tem pa fotografijam dodal del besedila ene od svojih pesmi: "Kje sem bil, s kom sem pil".

