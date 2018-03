Lara Gut razkrila, da je zaljubljena v nogometaša

Lara Gut in Valon Behrami sta par. Foto: Reuters, Getty Images

Švicarska smučarka Lara Gut je ob koncu sezone na Facebooku objavila dolg zapis, v katerem se je zahvalila vsem, ki ji stojijo ob strani. Ob družini, prijateljih in športni ekipi je omenila tudi Valona Behramija, nogometaša furlanskega kluba Udinese in švicarskega reprezentanta, ter razkrila, da sta par.

"V zadnjih letih se mi je pogosto zdelo, da mi nekaj manjka, imela sem občutek neizpolnjenosti in vedno sem mislila, da je to povezano s smučanjem. To zimo pa sem ugotovila, kaj je ta manjkajoči del, ki v resnici ni povezan s športom: gre za ljubezen. Z Valonom sem odkrila moč dvojine in kaj pomeni, če imaš ob sebi nekoga, ki te drži za roko in te nikoli ne pusti same," je zapisala 26-letnica. "Valon je najlepše, kar se mi je zgodilo."

32-letni Valon Behrani je rojen v nekdanji Titovi, danes Kosovski Mitrovici, ko je imel pet let, pa se je z družino preselil v Švico, natančneje v kanton Ticino, od koder je tudi Lara Gut.

Februarja se je ločil od žene

Govorice, da sta športnika skupaj, so začele krožiti že konec lanskega leta, ko so ju opazili skupaj v Behramijevem ferrariju. Kot poroča švicarski tabloid Blick, pa je bil nogometaš takrat še poročen z Eleno Bonzani, s katero ima dve hčerki, stari devet let in 18 mesecev. Februarja letos sta se ločila, slab mesec dni pozneje pa je postala uradna njegova zveza z Laro Gut.