Kylie v nemilosti: Pandemijo izkoriščaš za zaslužek

Podjetna Kylie Jenner, ki s svojo kozmetično linijo Kylie Skin in podjetjem Kylie Cosmetics služi milijone, je v času pandemije, ko je nošenje mask in razkuževanje rok postalo stalnica, lansirala nov izdelek. Na prodajne police je postavila do kože prijazno razkužilo, pakirano v priročni majhni plastenki prikupne nežno rožnate barve. Za 60 mililitrov razkužila je treba odšteti sedem dolarjev, kar znaša 6,70 evrov, in to je cena, ki so jo njeni goreči privrženci za razkužilo pripravljeni brez zadržkov odšteti.

Veliko jih je namreč objavo na uradnem Instagramu njene kozmetične linije nov izdelek pozdravilo z navdušenjem. V komentarjih so pisali, da so svoje razkužilo že naročili, in da je v rožnati embalaži videti nadvse prikupno.

Nekateri pa so 23-letno zvezdnico brez oklevanja pokritizirali, da ji gre še v času pandemije samo za zaslužek, poroča portal Glamour Magazine. "Bogatiš na rovaš pandemije. Zgrožena sem nad tem, da si lahko storila kaj takega." "Kylie je resnično naredila še svoje razkužilo za roke. Dajmo med pandemijo še malce obogateti." "Jezus, Kyle zdaj prodaja še razkužilo za roke. In neumneži ga bodo kupovali." To je le nekaj kritičnih komentarjev z družbenih omrežij.

Toda premožna 23-letna zvezdnica je v boju proti koronavirusu že v preteklosti naredila tudi kakšno velikodušno gesto. Aprila lani je tako darovala kar milijon ameriških dolarjev (kar znaša dobrih 815 tisoč evrov) za losangeleške zdravstvene delavce.

