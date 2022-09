Umrla je britanska kraljica Elizabeta II.

Več sledi ...

Opirala se je na palico

Elizabeta II., ki je v zadnjem letu zaradi težav s hojo odpovedala udeležbo na več dogodkih, je v torek na Škotskem sprejela odstop nekdanjega premierja Borisa Johnsona in za novo premierko imenovala Liz Truss, ki je že 15. premier oziroma premierka v času njene 70-letne vladavine.

Dogodka nista potekala v Buckinghamski palači kot običajno, temveč v dvorcu Balmoral, saj so želeli kraljici prihraniti pot v London. Na fotografijah z novo premierko je bila monarhinja nasmejana, se je pa opirala na palico. Trussova je danes že sporočila, da je vsa država globoko zaskrbljena zaradi novice iz Buckinghamske palače. "Moje misli in misli celotnega naroda so v v tem trenutku s kraljico in njeno družino," je sporočila.

Zdravniki ji svetujejo počitek

Britanska kraljica se je v zadnjem letu redkeje pojavljala na javnih dogodkih, nadomeščali so jo drugi člani kraljeve družine. V sredo je odpovedala virtualno srečanje, ker so ji zdravniki svetovali počitek. Junija se v glavnem ni udeleževala dogodkov, ki so jih pripravili ob platinastem jubileju njenega vladanja, se je pa čez poletje večkrat pojavila na dogodkih na Škotskem, kjer je od julija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med epidemijo covid-19 je večino časa preživela v izolaciji skupaj z možem, princem Filipom, ki je v stotem letu starosti umrl lani spomladi. Oktobra lani je nenapovedano preživela noč v bolnišnici v Londonu, zdravniki pa so ji svetovali več počitka. Februarja je preživela covid, ki jo je, kot je povedala kasneje, precej izčrpal.