Afera princa Charlesa: od katarskega šejka prejel ogromno gotovine

Britanski princ Charles je od kontroverznega katarskega politika sprejel kovček z milijonom evrov gotovine, razkriva The Sunday Times. Gre za eno od treh gotovinskih transakcij v skupni vrednosti treh milijonov evrov, ki jih je britanski prestolonaslednik med letoma 2011 in 2015 osebno prejel od šejka Hamada bin Jassima bin Jaberja Al Thanija.

Nekdanji katarski premier je valižanskemu princu milijon evrov podaril v vrečah iz luksuzne veleblagovnice Fortnum & Mason ter v kovčku med zasebnim srečanjem v britanski kraljevi rezidenci Clarence.

Denar posredovali dobrodelnim organizacijam

Iz kraljeve rezidence so sporočili, da so denar "takoj posredovali eni od prinčevih dobrodelnih organizacij, s katerimi imajo ustrezne pogodbe" in da so upoštevali vse postopke. Ko je prestolonaslednik sprejel kovček, ga je predal dvema sodelavcema, ki sta ročno preštela denar. Viri pravijo, da so bili v kovčku bankovci za petsto evrov.

Menijo, da je takrat zasebna banka Coutts, katere sedež je v Londonu in je stoletja služila kraljevi družini, odnesla kovček iz njegove rezidence v Londonu. Vsa plačila so nakazali na račune dobrodelnega sklada princa Walesa, ki financira projekte njegovih hišnih ljubljenčkov, pa tudi vzdrževanje njegovega podeželskega posestva na Škotskem.

Njuna srečanja niso na uradnem seznamu

Znakov, da bi bila ta plačila nezakonita, ni. Prav tako ni dokazov, da šejk denarja ni nameraval darovati v dobrodelne namene. Šejkovi odvetniki predaje kovčka z milijonsko vsoto niso želeli komentirati.

Sporno pa je, da prinčeva srečanja s šejkom niso na seznamu uradnih srečanj, ki jih vodijo člani kraljeve družine. Politika britanskega sodišča namreč navaja, da člani kraljeve družine lahko sprejmejo le ček kot pokrovitelji ali v imenu dobrodelne organizacije. O gotovini pa ni govora.

Princ Charles se s tujimi dostojanstveniki običajno srečuje v prisotnosti osebnega tajnika, s šejkom pa sta se srečala brez prič.

Odvetniki šejka Hamada bin Jassima bin Jaberja Al Thanija predaje kovčka z milijonsko vsoto niso želeli komentirati. Foto: Reuters

Obtožen mučenja državljanov Združenega kraljestva

Kontroverzni šejk Hamad je bil med letoma 2007 in 2013 katarski premier in zunanji minister. V tem času je nadzoroval državni sklad v vrednosti 250 milijard dolarjev in vzpostavljal tesne vezi z britansko kraljevo družino. Katar je princu Charlesu podaril tudi konja z imenom Črni labod v vrednosti 147 tisoč funtov (171 tisoč evrov). Hamad je obtožen izdaje dovoljenja za domnevno mučenje državljanov Združenega kraljestva, vendar se je sodnim postopkom zaradi civilnih tožb izognil.

Ta afera bo pod vprašaj postavila tudi mnoge prejšnje trditve o kraljevi rezidenci. V preteklosti je prinčev tiskovni predstavnik namreč trdil, da vse njegove dobrodelne organizacije delujejo neodvisno od samega princa.

