Ker se kraljica Elizabeta II. s soprogom, princem Filipom, še vedno drži v izolaciji na gradu Windsor, se ji preostali družinski člani ne bodo mogli v živo pridružiti na zasebnem praznovanju. Prav tako sta odpovedani obe uradni slavji – današnje in junijsko.

Letos zaradi novega koronavirusa odpade celo slavnostna parada Pozdrav zastavi. Foto: Getty Images

Letos voščila kar prek družbenih omrežij

Z ganljivimi fotografijami iz različnih življenjskih obdobij se je svoji mami, kraljici Elizabeti II., prek Instagrama poklonil princ Charles, podobno sta z objavo skupne fotografije naredila kraljičin vnuk, princ William, in njegova soproga Kate Middleton.

Spletna in telefonska voščila oziroma čestitke prek videoklicev so tako letos zaradi pandemije novega koronavirusa tudi pri britanski kraljici nadomestila rojstnodnevno druženje z najožjimi družinskimi člani.

Danes tudi brez zvonov in topovskih salv

Na današnji dan sicer zadnjih 12 let tradicionalno zazvonijo tudi zvonovi v Westminstrski opatiji, kjer je bila kraljica kronana in kjer se je poročila s princem Filipom. Prav tako njen osebni praznik vsako leto obeležijo z izstrelitvijo topovskih salv na različnih krajih po Londonu. A ne enega ne drugega letos ne bo, saj se kraljici zdi to glede na trenutne razmere v državi in po svetu neprimerno, piše Hallo! Magazine.

Zaradi novega koronavirusa odpovedana celo parada Pozdrav zastavi

Odpovedano je tudi veliko uradno rojstnodnevno slavje, imenovano Trooping the Colour oziroma v prevodu Pozdrav zastavi, ki se v Britaniji vsako leto odvija drugo soboto v juniju. Tradicija se je začela že davnega leta 1748, a zaradi trenutne situacije je britanska kraljica primorana prelomiti to tradicijo.