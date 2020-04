Zaradi koronavirusa se je kraljica odločila za zgodovinsko potezo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bo kraljičin četrti izredni nagovor v 68 letih na britanskem prestolu.

To bo kraljičin četrti izredni nagovor v 68 letih na britanskem prestolu. Foto: Getty Images

Britanska kraljica Elizabeta II. bo nocoj nagovorila prebivalce Velike Britanije in držav Commonwealtha glede pandemije novega koronavirusa. To bo njen četrti izredni nagovor v 68 letih na britanskem prestolu. Prejšnje tri je imela ob smrti mame, ob nesreči Diane in v času zalivske vojne. Njen četrti govor bodo objavili zvečer na radiu in televiziji, v njem pa bo pozvala k samodisciplini in odločnosti v času naraščanja okužb z novim koronavirusom.

"Nagovarjam vas v času, za katerega vem, da je poln izzivov," bo dejala kraljica Elizabeta II. glede na izvlečke nagovora, ki so jih vnaprej objavili v soboto, navaja STA. "To je čas motnje v življenju naše države: motnja, ki je prinesla gorje nekaterim, finančne težave številnim in ogromne spremembe v življenjih nas vseh," bo še povedala.

"Upam, da bo lahko v prihodnjih letih vsakdo ponosen na to, kako se je odzval na ta izziv," bo kraljica poudarila po poročanju britanskega BBC. Izrazila bo tudi upanje, da bodo lahko prihodnje generacije za sedanjo rekle, da so samodisciplina, odločenost in občutek za sočloveka še vedno lastnosti Združenega kraljestva.

To bo njen četrti izredni nagovor v kriznih časih oziroma časih žalovanja v 68 letih na britanskem prestolu. Nazadnje je leta 2002 sodržavljane nagovorila ob smrti kraljice matere. Pred tem leta 1997 na predvečer pogreba princese Diane, leta 1991 pa v času prve zalivske vojne.

V Veliki Britaniji se je skupno število okuženih povzpelo na 47.806. Foto: Reuters

Na Otoku novi koronavirus vzel že skoraj 5000 življenj

V Veliki Britaniji se je število umrlih za covidom-19 danes povzpelo za 621, skupaj je tako v državi doslej umrlo 4934 ljudi, je sporočilo ministrstvo za zdravje. Gre sicer za nekoliko manjšo rast kot dan prej, ko je umrlo 708 ljudi.

Po drugi strani so v zadnjih 24 urah zabeležili največji porast števila okuženih doslej. Potrdili so kar 5903 dodatne okužbe, tako da se je skupno število okuženih povzpelo na 47.806.

Zaradi okužbe s koronavirusom je v samoizolaciji tudi premier Boris Johnson, a so simptomi bolezni blagi. Na Otoku so v prizadevanjih za zajezitev širjenja virusa 23. marca razglasili tritedensko karanteno.

Teste na koronavirus v državi trenutno izvajajo samo v najresnejših primerih, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje. Dejansko število okuženih je tako verjetno še bistveno višje.

Zaradi okužbe s koronavirusom je v samoizolaciji tudi premier Boris Johnson. Foto: Getty Images

Vlada tarča kritik zaradi prepočasnega odzivanja na krizo

Mnogi zdravstveni strokovnjaki so vlado kritizirali zaradi prepočasnega odzivanja na zdravstveno krizo. Oblasti so zato obljubile, da bodo do konca meseca dnevno izvajali 100.000 testov.

Pandemija novega koronavirusa v Veliki Britaniji krepi tudi revščino, ki jo je zaradi varčevanja po globalni finančni krizi v državi že sicer veliko, opozarjajo strokovnjaki. V revščini po uradnih podatkih živi skoraj četrtina prebivalstva, skupaj okoli 14 milijonov ljudi. Revnih je približno 4,2 milijona oziroma okoli 30 odstotkov britanskih otrok.

Razmere pa se še poslabšujejo, saj številni zaradi ukrepov v boju proti koronavirusu izgubljajo delo. V zadnjih 14 dneh je za državno pomoč zaprosilo skoraj milijon odraslih. To je skoraj desetkrat toliko kot v povprečnih dveh tednih.