Princ William kot reševalni pilot v boj proti koronavirusu #video

Princ William, ki je skupaj z ženo Kate Middleton in tremi otroki še vedno v izolaciji na njihovem podeželskem posestvu Anmer Hall, se želi še bolj aktivno pridružiti boju proti novemu koronavirusu. In to kot reševalni pilot.

Kar sedem let in pol je princ William opravljal delo reševalnega pilota pri britanskih oboroženih silah, potem pa se je njegovo službovanje septembra 2013 končalo. A zdaj, v času boja proti novemu koronavirusu, vojvoda Cambriški menda spet resno razmišlja, da bi se vrnil v helikopter.

Pri premagovanju pandemije želi namreč bolj aktivno sodelovati oziroma obolelim pomagati po najboljših močeh. Ker je šolan pilot, ki je med drugim služboval tudi v vrstah reševalcev, vidi v tem trenutno najboljšo možnost za pomoč.

Princ William je sedem let in pol opravljal delo reševalnega pilota pri britanskih oboroženih silah. Foto: Getty Images Viri, ki so mu blizu, pravijo, da ves čas razmišlja, kako bi to zamisel izpeljal, ne da bi trpele njegove kraljeve zadolžitve. Teh trenutno zato, ker so vsi, vključno z britansko kraljico, v izolaciji, ni malo.

"Princ William je odločen, da se bo znova pridružil ekipi letalskih reševalcev," je za Fox News povedal britanski kraljevi dopisnik Neil Sean. "A to so zagatni časi. Ker je kraljica v izolaciji, se mora hkrati osredotočati na svoje kraljeve dolžnosti. Pogovarja se o možnosti, da bi se ekipi pridružil za polovični čas, kajti trenutno ni izvedljivo, da bi službovanje opravljal poln delovni čas."

Princu Williamu je v zadnjih tednih priljubljenost močno zrasla, še piše omenjeni portal. Javnost namreč vidi, kako nesebično in predano opravlja dolžnosti, ki jih s seboj prinaša kraljevo življenje. Po drugi strani številni Britanci njegovemu mlajšemu bratu Harryju zamerijo, da se je v teh težkih časih, ko se je tudi njegov oče, princ Charles, okužil z novim koronavirusom, sebično umaknil na drugi konec sveta.

Harry in Meghan sta se namreč pred nekaj dnevi na vrat na nos preselila iz svojega začasnega doma v Kanadi v prestižno vilo v Kaliforniji. Več o njunem novem domu in življenju si PREBERITE TUKAJ.

