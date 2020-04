Kdo bo plačeval varovanje Harryja in Meghan? Njegov očka. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Charles naj bi privolil v plačevanje varovanja Harryja, Meghan in njunega sina Archieja.

Potem ko sta se princ Harry in Meghan Markle preselila v ZDA, kjer jima ob umiku od kraljevih dolžnosti varovanje ne pripada več, naj bi to od zdaj iz lastnega žepa plačeval Harryjev oče, princ Charles.

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle uradno nista več del britanske kraljeve družine, kar pomeni, da nista več upravičena do varovanja. A ker sta oba lahko morebitni tarči teroristov, predvsem Harry kot nekdanji vojak, ki je služil v Afganistanu, si hočeta zakonca tudi v prihodnje zagotoviti ustrezno varnost.

Sprva je kazalo, da se bosta ustalila v Kanadi, a sta si premislila in se pred nekaj tedni preselila v ZDA, natančneje v Los Angeles. To mesto naj bi izbrala zaradi nadaljevanja Meghanine igralske kariere in ker tam živi tudi njena mama Doria, s katero sta si zelo blizu.

Ameriški predsednik Donald Trump je vmes že sporočil, da ZDA ne bodo plačevale njunega varovanja, češ da naj si to plačata sama, zdaj pa je vskočil kar Harryjev oče, princ Charles.

Britanski mediji poročajo, da je 71-letni prestolonaslednik privolil v financiranje varovanja Harryja, Meghan in njunega sina Archieja, kar naj bi ga na leto stalo 2,5 milijona dolarjev (približno 2,3 milijona evrov).

Od danes nista več "kraljeva"

Slavna zakonca sta pravico do varovanja izgubila z današnjim dnem, saj sta s 1. aprilom uradno "ločena" od britanske kraljeve družine: od zdaj ne bosta več njena člana, ne bosta nosila kraljevih nazivov in ne bosta imela privilegijev, ki jih ti prinašajo, pa tudi dolžnosti ne.

Ob tem prelomnem dogodku, ki se v britanski monarhiji ne zgodi velikokrat, sta se še zadnjič oglasila prek svojega "kraljevega" profila na Instagramu in sledilcem sporočila, da čeprav ju morda ne bodo več videli, se bo njuno delo nadaljevalo.

S tem sta za sabo pustila kraljevo blagovno znamko Sussex Royal, ki naj bi jima jo kraljica Elizabeta II. prepovedala uporabljati, potem ko sta se odločila izstopiti iz kraljeve družine. Še ta teden pa naj bi predstavila svojo novo znamko in pa tudi dobrodelno organizacijo, poroča tabloid Daily Mail.

