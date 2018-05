Ko se Kataya razkriva, jo Jasna skriva #video

Ko so na kupu tri klepetave estradnice, kot so Kataya, Oriana Girotto in Jasna Kuljaj, je vedno zelo pestro. V tokratni oddaji Zvezda magazin, ki si jo lahko ogledate to soboto ob 23.35, bo znova govora o bujnih oblinah.

Voditeljica Jasna Kuljaj s komentatorkama Katayo in Oriano. Foto: Instagram

Pevski šov Nova zvezda Slovenije bo znova na sporedu to soboto ob 21.15 na Planet TV. Na veliki oder bo stopilo novih osem kandidatov, a le štirje se bodo uvrstili naprej. Kateri, preverite v soboto ob 21.15 na Planet TV!



Takoj za tem pa ne zamudite še komentatorske oddaje Zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Oriano Girotto in Kataya!

Med komentiranjem dogajanja v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije se je Kataya obregnila ob bujen dekolte žirantke Natalije Verboten. "Danes me pa Natalija z dekoltejem premaga," je navrgla.

Voditeljica oddaje Zvezda magazin Jasna Kuljaj je na to pripomnila, da ima Kataya tokrat res delikatno opravo, ker ji blago ves čas leze skupaj, medtem ko ga Kataya vleče narazen, da bi pokazala čim več.

Kataya je ugotovila, da jo tokrat žirantka Natalija Verboten premaga v bujnosti dekolteja. Foto: Planet TV

V katero smer se je nadaljeval pogovor v oddaji Zvezda magazin, preverite v spodnjem videu.

Da je ponosna na svoje bujno oprsje, mlada pevka ne skriva. Pravzaprav jasno in glasno pove, da so njene prsi popolnoma naravne in da je to očitno podedovala, saj imajo vse ženske v njeni družini bujne obline. Pred časom nam je Kataya razkrila tudi, da se še kako zaveda, kako pomembno je skrbeti za zdravje dojk, zato se redno masira in ne nosi modrčka. Več pa si lahko preberete TUKAJ.