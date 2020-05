Član legendarne skupine Queen Brian May je razkril, da je pred kratkim utrpel srčno kap, da so ga morali odpeljati v bolnišnico in da je bil zelo blizu smrti.

Brian May, eden od ustanoviteljev legendarne skupine Queen, je na Instagramu razkril, da je bil pred kratkim na robu smrti zaradi srčne kapi, ki pa so jo odkrili šele na podlagi poškodbe pri vrtnarjenju izpred nekaj tednov.

Šlo je za manjšo kap, pravi, a so zdravniki nato našli tri zamašene arterije, kar bi lahko privedlo do najhujšega. "Da sem imel manjšo kap, pravim zato, ker me ni tako zelo bolelo, približno 40 minut sem v prsih čutil bolečino in zategnjenost, tudi potil sem se."

Po tem je poklical svojega zdravnika, ta pa ga je odpeljal v bolnišnico, kjer so ga hoteli operirati, a je operacijo odklonil in se raje odločil za alternativo, vstavitev treh žilnih opornic. "Od teh blokad bi lahko umrl, a nisem in zdaj sem v redu. Pripravljen na rock."

72-letni rocker je celotno izkušnjo opisal na Instagramu (v zgornjem videu), saj je s tem hotel preprečiti, da bi v medije prišla izkrivljena zgodba, je razložil.

Zvezdnik noče pomilovanja, ampak čestitke, ker je kap uspešno preživel. Foto: Getty Images

Hoče nov svet, brez zlorabe živali

May zdaj upa, da bo lahko svoje zdravstveno stanje izboljšal s pomočjo rastlinske prehrane, za katero se je odločil pred nekaj meseci, ko je ugotovil, da lahko uživanje mesa in drugih živalskih proizvodov privede do resnih bolezni.

Poleg tega je tako kot kanadski pevec Bryan Adams, ki je vegan že več kot 30 let, prepričan, da je novi koronavirus nastal zaradi človeškega čezmernega uživanja mesa in izkoriščanja živali. "Mislim, da je čas, da na novo postavimo svet, v katerega ne bo vključena zloraba drugih vrst," je dejal pred kratkim.

Preberite več: