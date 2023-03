Legendarni kitarist skupine Queen prejel viteški naziv: "Počaščen sem"

Kitarist skupine Queen in astrofizik Brian May je od britanskega kralja Karla III. prejel viteški naziv. Povedal je, da je dobil nov zagon, in zapisal, da je ob tej časti ostal brez besed.

Legendarni kitarist svetovno znane skupine Queen Brian Harold May je v Buckinghamski palači postal eden izmed tisočih ljudi, ki jim je kralj Karel III. podelil tradicionalno novoletno čast in odlikovanje.

Slavni kitarist, ki ga je kralj sprejel v Buckinghamski palači in mu podelil viteški naziv, si je čast prislužil zaradi prispevka h glasbi in svoje dobrodelnosti. 75-letni glasbenik je tako postal sir Brian May in v eni izmed objav zapisal, da je ob tem ostal brez besed.

"Res sem počaščen in imam nasmešek do ušes – ker me je povišal kralj, ima to res poseben pomen," je povedal in tako namignil na besedno igro, saj ime skupine Queen v prevodu pomeni kraljica.

Kot je povedal, sta s kraljem znanca že od prej, saj sta skoraj vrstnika. Kralj je namreč leto mlajši od glasbenika.

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian's investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles.



Many congratulations, Sir Brian!



📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ — Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023

Med slovesnostjo se je kralj pošalil, saj je Maya vprašal, ali bo njegovo koleno zdržalo, ko bo pokleknil. "Odgovoril sem mu, da se mi zdi, da komaj," je povedal May. Po slavnostni podelitvi priznanja je sedmi sili razkril še, da z bobnarjem Rogerjem Taylorjem in preostalimi člani zasedbe Queen načrtujejo nove nastope in celo razmišljajo o turneji.

Foto: Profimedia

Slovesnosti v Buckinghamski palači se je udeležil v spremstvu družine, žene Anite Dobson in otrok, hčerke Louise in Emily Ruth ter sina Jimmyja. Poleg Maya se je naziva razveselila tudi njegova žena Anita, ki je postala lady. "Lady Anita bo res uživala v nazivu. Ponosen sem na to, saj me brez nje ne bi bilo tukaj," je s ponosom povedal May, ki je z ženo poročen več kot dve desetletji.