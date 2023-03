Ker je temnopolt, je na najvišje vojaško odlikovanje čakal 60 let #foto

Njegov primer je potem dokončno oživil vršilec dolžnosti obrambnega ministra v prejšnji vladi Donalda Trumpa Christopher Miller in predlagal, da mu podelijo medaljo, ker si jo je zaslužil.

Odločitev za zapoznelo priznanje se je zgodilo po tem, ko je bilo priporočilo za medaljo domnevno izgubljeno, ponovno predloženo in nato ponovno izgubljeno.

Šele leta 2016 so potem zagovorniki Davisov primer skrbno obnovili in ponovno predložili dokumentacijo. Foto: Reuters

Pravi junak

Predsednik Biden je danes na podelitvi Davisa označil za pravega junaka in opisal, kako je rešil ranjene soborce pod sovražnim ognjem. Tudi po ukazu, naj se umakne na varno, je poveljujočemu odgovoril, da se ne bo umaknil, dokler bo v nevarnosti še kak Američan.

"Vi ste vse to, kar ta medalja pomeni," je Biden dejal Davisu. "Ste vse, kar je naš narod v najboljši luči. Pogumen in velikega srca, odločen in predan, nesebičen in neomajen."

Predsednik ZDA je dodal, da bi Davis moral odlikovanje prejeti že pred desetletji. Nikogar ni neposredno obtožil, ampak je opisal dejansko rasno segregacijo v ameriški družbi tistega časa. Foto: Reuters

Paris Davis je bil junija 1965 stotnik posebnih enot ameriške vojske v Vietnamu, ki so jih napadle sile severnega Vietnama. Spopad je skupno trajal 19 ur, Davis je bil ranjen, vendar je vseeno reševal svoje ljudi - tudi po tem, ko mu je roko razstrelila granata.

Paris Davis. Foto: Reuters