Janković odlikovanja Ruske federacije ne bo vrnil, kdo pa je to že storil?

"Podpolkovnik Marko Hlastec je sporočilo o vrnitvi medalje, ki jo je prejel pred štirimi leti, naslovil na rusko veleposlaništvo pri nas. V njem je izrazil ogorčenje nad tem, da so ruske oborožene sile napadle neodvisno in samostojno Republiko Ukrajino," so v odzivu zapisali na spletni strani Slovenske vojske.

Podpolkovnik Hlastec je še zapisal, da je dozdajšnje izvajanje skupnih nalog za dobrobit tako slovenskega kot ruskega naroda temeljilo na počastitvi vrednote domoljubja, ki so ji sledile številne generacije obeh narodov in zaradi katere zdaj Ukrajinci branijo svojo domovino. Kot človek in vojak vrednoto globoko spoštuje, napad na Ukrajino pa označuje kot nasilno in nesprejemljivo dejanje, zaradi česar omenjeno odličje tudi vrača.

Moj znak protesta nad dejanji Rusije #zaMir pic.twitter.com/N7EVQuIXdJ — Dr. Anja Kopač (@KopacAnja) February 25, 2022

Kopačeva je priznanje "red prijateljstva", kot je zapisala, vrnila zaradi osebnega protesta ob dejanju agresije in grobi kršitvi mednarodnega prava.

"Ljubljana ostaja pobrateno mesto z Moskvo in še naprej si želimo dobrega, prijateljskega sodelovanja med prestolnicama, med ruskim in slovenskim narodom. Župan je v znak krepitve slovensko-ruskih odnosov od predsednika Putina dobil priznanje, ki bo ostalo še naprej v spomin in znak upanja za mir v svetu," pa je v odzivu zapisal župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Tudi slovenski zunanji minister Anže Logar je že pozval častne konzule Ruske federacije v Sloveniji, da vrnejo konzularne nazive.

Pozivam vseh pet častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji, da vrnejo konzularni naziv. Odločitev mora biti samoumevna … https://t.co/pBruKS7fjL — Anže Logar (@AnzeLog) February 26, 2022

