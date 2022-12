Pahor Gorazdu Pučniku vročil očetov zlati red za zasluge #foto

Gorazd Pučnik je ob vročitvi očetovega zlatega reda za zasluge povedal, da so si premislili zaradi predsedniške drže Boruta Pahorja. "To je bil glavni razlog, da smo se odločili, da odlikovanje z velikim veseljem sprejmemo kot družina," je dejal. Ob tem je poudaril, da je imel Jože Pučnik za seboj močno družino, ki ga je držala pokonci.

Slovenci smo imeli v Jožetu Pučniku narodnega voditelja

Pahor se je družini zahvalil za njeno odločitev. Pojasnil je, da je v preteklosti odlikovanje, pod katerega se je podpisal nekdanji predsednik Janez Drnovšek, družini že večkrat poskušal izročiti, a vsakokrat neuspešno: "Potem pa sem pred časom izvedel za čudovito novico, da se je družina odločila spremeniti svoje mnenje." Kot je dejal, običajno privilegij ob prejemu priznanja čutijo odlikovanci, danes pa ga je čutil sam.

Ob tem je poudaril, da smo imeli Slovenci z Jožetom Pučnikom narodnega voditelja, ki je znal ob pravem času navdušiti ljudi za velikopotezne ideje brez primere v slovenski zgodovini. Bil je dovolj zrel ob pravem času in kljub temu, da je moral pretrpeti veliko, se Pahorju nikoli ni zdelo, da bi se želel maščevati, pač pa, da je želel navdihovati.

"Opravka imamo z veliko osebnostjo, za katero si želim, da bi mladi ljudje v njej videli vzor," je še poudaril.

Gre za zadnjo vročitev odlikovanja predsednika Pahorja

Odlikovanje je bilo od leta 2015 razstavljeno na častnem mestu v predsedniški palači, v dvorani, ki jo je predsednik Pahor poimenoval po Pučniku. Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih izmed očetov slovenske politične pomladi in državnosti – Francetu Bučarju, Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in Jožetu Pučniku – je predsednik Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015, kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje in njihove zapuščine.

Gre sicer za zadnjo vročitev odlikovanja Boruta Pahorja kot predsednika republike, saj bo v četrtek kot predsednica republike zaprisegla Nataša Pirc Musar.