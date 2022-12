Predsednik Pahor bo sinu Jožeta Pučnika izročil red za posebne zasluge

Kot so danes sporočili iz predsednikovega urada, je Jožeta Pučnika, enega izmed očetov slovenske države, z redom za izredne zasluge za njegov življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije posthumno odlikoval nekdanji predsednik republike Janez Drnovšek leta 2006, ob 15-letnici samostojnosti Slovenije.

Družina pokojnega Pučnika odlikovanja doslej sicer ni želela sprejeti.

Odlikovanje je bilo od leta 2015 razstavljeno na častnem mestu v predsedniški palači, v dvorani, ki jo je predsednik Pahor poimenoval po Pučniku. Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih očetih slovenske politične pomladi in državnosti − Francetu Bučarju, Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in Jožetu Pučniku − je predsednik Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015, kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje ter njihove zapuščine, so še zapisali.