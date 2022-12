Pahor pred zaključkom mandata sprejel komisijo za reševanje prikritih grobišč

Predsednik republike Borut Pahor je ob zaključku mandata sprejel predsednika in člane komisije vlade za reševanje prikritih grobišč. V pogovoru so se strinjali, da je bilo v tem času veliko narejenega, a da delo še zdaleč ni končano. Predsednik komisije Dežman pričakuje od Pahorjeve naslednice nadaljevanje naporov za dosego sprave.

Predsednik Pahor je že v začetku prvega mandata s komisijo in njenim predsednikom Jožetom Dežmanom vzpostavil reden dialog. V desetih letih so sledili številni srečanja in sestanki, sodelovanje pa je privedlo do prelomnih stvarnih in simbolnih korakov, med katerimi so prekop in pogreb žrtev iz Hude Jame, odkritje spomenika žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani ter drugi.

Predsednik republike Borut Pahor je ob zaključku mandata sprejel predsednika in člane komisije vlade za reševanje prikritih grobišč. Foto: STA

Pahor si za narodno pomiritev in spravo prizadeva vso svojo politično kariero

"Odkritje Hude Jame je na nek način tiho terjalo, da se končno začnejo stvari premikati," je po srečanju dejal Pahor. Spomladi 2009 je bil namreč predsednik vlade, in spomni se, da so ljudje povedali, da pričakujejo zrelost politike pri ukvarjanju s temi vprašanji. Kot je dodal, so korak za korakom reševali stvari, ki so se prej zdele nerešljive.

Pahor si za narodno pomiritev in spravo prizadeva vso svojo politično kariero, njegovi dosežki nosijo pomembna, prelomna simbolna sporočila. Sprava je bila tudi eden glavnih poudarkov obeh predsedniških mandatov, je dejal in se zahvalil komisiji za vztrajnost. Poudaril je, da delo še zdaleč ni končano in med drugim omenil pokop posmrtnih ostankov iz brezna pod Macesnovo gorico. Vse žrtve si po njegovem mnenju zaslužijo trajno obeležje, in bilo bi prav, da bi to bilo v Ljubljani, je še dodal.

Dežman je v izjavi za javnost povedal, da je komisija Pahorju hvaležna. Foto: STA

Zaslužen, da smo ob 100-letnici prve svetovne vojne dobili številne spomenike

Dežman je v izjavi za javnost povedal, da je komisija Pahorju hvaležna. "Opozorili smo, da je njegov prispevek k reševanju najbolj bolečih srečanj in k razbremenjevanju največjih bremen zgodovine veliko večji, kot je vsebinski okvir dela komisije," je dejal. Spomnil je, da ga je po odkritju množičnega grobišča v opuščenem rudniku v Hudi Jami Pahor kot predsednik vlade osebno poklical in potem tudi prispeval k temu, da so končno žrtve iz rova svete Barbare leta 2016 dostojno pokopali.

Kot je izpostavil, so prizadevanja predsednika Pahorja šla v mnoge smeri. Njegova zasluga je med drugim, da smo že ob 100-letnici prve svetovne vojne dobili spomenike v Ukrajini, na Poljskem, Doberdobu in Narodni dom v Trstu. Komisija je po njegovih navedbah doživela tudi pomembno izjavo ob breznu pod Macesnovo gorico, in tudi danes v poglobljenem in iskrenem pogovoru se, kot pravi Dežman, niso mogli izogniti tem odprtim vprašanjem.

Izrazil je upanje, da bo ob primopredaji "slišano sporočilo, da so odprta še številna vprašanja".

Predsednik komisije Dežman pričakuje od Pahorjeve naslednice nadaljevanje naporov za dosego sprave. Foto: STA