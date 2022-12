Vodja srbske obveščevalne službe postal človek, ki se je zapletel s Pahorjem

Aleksandar Vulin je znan po svojih proruskih in nacionalističnih izjavah, ki so pogosto povzročile diplomatska trenja s sosedami Srbije.

Srbska vlada je za direktorja varnostno-obveščevalne agencije BIA imenovala Aleksandra Vulina, proruskega bivšega notranjega in obrambnega ministra. Vulin je znan po svojih proruskih in nacionalističnih izjavah, ki so pogosto povzročile diplomatska trenja s sosedami Srbije, tudi s Slovenijo. Letos avgusta je predsedniku Borutu Pahorju zabrusil, da zaradi srbskega sveta ni umrl nihče, zaradi slovenske odcepitve pa.

Zadnji dve leti je bil 50-letni Aleksandar Vulin notranji minister, pred tem obrambni minister, še prej pa tudi direktor vladnega urada za Kosovo. Na čelu agencije BIA je nasledil Bratislava Gašića, ki je v sedanji vladi premierke Ane Brnabić notranji minister, poročajo srbski mediji.

Vulin je v Sloveniji znan tudi po spornem odzivu na poziv slovenskega predsednika Boruta Pahorja Srbiji, naj opusti idejo t. i. srbskega sveta in se začne aktivneje približevati EU. Vulin je dejal, da zaradi "srbskega sveta" ni umrl nihče, zaradi slovenske "samoodločbe za odcepitev" pa da se je začela državljanska vojna. To se je zgodilo na avgustovskem Blejskem strateškem forumu (BSF).

Slovenskega predsednika je pozval, naj - preden nadaljuje s podajanjem nasvetov Srbiji, kaj naj počne in kako - najprej vrne "status, pravice in premoženje Srbom, ki so do državljanske vojne živeli ali še živijo v Sloveniji". Te ljudi je namreč Slovenija po Vulinovi oceni naredila za "pravno nevidne", je pisal Tanjug.

Zagovarja idejo o oblikovanju "srbskega sveta" Srbov

Vulin, ki brezpogojno podpira srbskega predsednika Aleksandra Vučića, zagovarja idejo o oblikovanju "srbskega sveta" Srbov, ki živijo v različnih državah. Kritiki te zamisli poudarjajo, da se zdi, da je v skladu z zamislijo Moskve o "ruskem svetu".

Vulin je tudi eden redkih evropskih visokih predstavnikov, ki so obiskali Moskvo po začetku ruske invazije na Ukrajino v februarju.

Avgusta se je v Moskvi sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in ponovil, da Beograd ne bo uvedel sankcij proti Rusiji. Pred potovanjem pa je dejal, da Srbija "ne bo del protiruske histerije".

Srbija, ki je v Združenih narodih obsodila rusko invazijo na Ukrajino, se noče pridružiti sankcijam, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji, čeprav je kandidatka za članstvo v EU. Z Rusijo ima namreč tesne odnose in je od nje skoraj v celoti odvisna pri oskrbi s plinom. Poleg tega lahko Beograd računa na podporo Rusije v Varnostnem svetu ZN glede Kosova, katerega neodvisnosti ne priznava.